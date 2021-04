MLB／張育成發聲反歧視 正巧替印地安人百年隊名送終

去年佛洛伊德之死,追求社會正義的浪潮推向保守的職業棒球,加速了克里夫蘭印地安人隊改名的腳步。今年反仇恨亞裔氣氛下,台灣球員張育成發聲反擊歧視,獲得球隊上下和輿論重視,顯見運動場與社會議題的交互作用。

去年7月美國職棒大聯盟在疫情下開賽,除了2019冠狀病毒疾病(COVID-19)籠罩,社會上下因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死而震盪,7月23日開幕戰,球員拉著黑色布條下跪,宣告大聯盟對社會正義的支持。

2020年底,克里夫蘭印地安人隊順應潮流,宣布繼2019年停用「瓦胡酋長」(Chief Wahoo)隊徽之後,2021年球季是最後一年使用「印地安人」為隊名,最快將在2022年使用新的球隊名稱。

過去幾十年來,美國原住民團體抗議職業運動球隊使用原住民當作隊名隊徽,印地安人棒球隊向來是標靶之一。2020年在種族平權聲浪下,隨著示威遍地開花、發動抵制的取消文化盛行,加速「印地安人」這名號從球場上退休的時間表。

這個例子顯示,社會議題、族群政治與體育賽事之間,環環相扣的交互影響,凸顯「政治歸政治,體育歸體育」這句理想化口號在現實社會中並不存在。張育成13日使用社群媒體發聲,譴責種族歧視就是最新的例子。

張育成的推特(Twitter)貼文揭露,因為失誤而輸掉比賽之後,他收到幾個不理性網友的惡意留言,使用種族歧視的字眼。張育成的貼文受到球團的重視,透過官方帳號發文力挺,總教練法蘭科納(Terry Francona)同聲批評那些謾罵的網友愚蠢無知,宣示球隊反歧視的立場。

張育成的發言,正符合今年盛行的「停止仇恨亞裔」(#StopAsianHate)運動主張的理念。過去一年伴隨疫情而來,亞裔族群受到言語、肢體攻擊增多。3月亞特蘭大槍擊案震驚各界,亞裔人士串連上街遊行,相互提醒別再縱容歧視,大聲爭取公道。

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt