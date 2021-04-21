MLB／張育成發聲反歧視 正巧替印地安人百年隊名送終

去年佛洛伊德之死，追求社會正義的浪潮推向保守的職業棒球，加速了克里夫蘭印地安人隊改名的腳步。今年反仇恨亞裔氣氛下，台灣球員張育成發聲反擊歧視，獲得球隊上下和輿論重視，顯見運動場與社會議題的交互作用。

去年7月美國職棒大聯盟在疫情下開賽，除了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）籠罩，社會上下因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死而震盪，7月23日開幕戰，球員拉著黑色布條下跪，宣告大聯盟對社會正義的支持。

2020年底，克里夫蘭印地安人隊順應潮流，宣布繼2019年停用「瓦胡酋長」（Chief Wahoo）隊徽之後，2021年球季是最後一年使用「印地安人」為隊名，最快將在2022年使用新的球隊名稱。

過去幾十年來，美國原住民團體抗議職業運動球隊使用原住民當作隊名隊徽，印地安人棒球隊向來是標靶之一。2020年在種族平權聲浪下，隨著示威遍地開花、發動抵制的取消文化盛行，加速「印地安人」這名號從球場上退休的時間表。

這個例子顯示，社會議題、族群政治與體育賽事之間，環環相扣的交互影響，凸顯「政治歸政治，體育歸體育」這句理想化口號在現實社會中並不存在。張育成13日使用社群媒體發聲，譴責種族歧視就是最新的例子。

張育成的推特（Twitter）貼文揭露，因為失誤而輸掉比賽之後，他收到幾個不理性網友的惡意留言，使用種族歧視的字眼。張育成的貼文受到球團的重視，透過官方帳號發文力挺，總教練法蘭科納（Terry Francona）同聲批評那些謾罵的網友愚蠢無知，宣示球隊反歧視的立場。

張育成的發言，正符合今年盛行的「停止仇恨亞裔」（#StopAsianHate）運動主張的理念。過去一年伴隨疫情而來，亞裔族群受到言語、肢體攻擊增多。3月亞特蘭大槍擊案震驚各界，亞裔人士串連上街遊行，相互提醒別再縱容歧視，大聲爭取公道。

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) April 13, 2021

張育成此舉在美聯社（AP）報導之下，刊載在美國各大主流媒體，被視為在台裔籃球明星林書豪、韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）、日裔空手道好手國米櫻（Sakura Kokumai）之後，新一波為亞裔站出來發聲的運動員。

美國職棒成立近150年，向來是最重視歷史傳承，同時也最具保守性格的運動項目。但隨著時空環境不同，「印地安人」這個遠在1915年就使用的隊名，將在高掛106年之後從球場上消失。

以往反對改名的陣營主張，叫印地安人是尊敬原住民、紀念史上首名原住民球員沙克雷西斯（LouisSockalexis）。

然而，如今經過原住民團體幾十年抗議下，改名受到球隊正視，支持這樣的理念：在美國原住民長期受到剝削、邊緣化的狀態下，持續使用這樣的稱號，不僅不是為原住民發聲，更加深了具有傷害性質的刻板印象。

全美印地安人全國聯盟（National Congress ofAmerican Indians）主張，校隊、職業運動使用印地安人當作吉祥物、隊徽，非但不是向原住民致敬的正確方式，而且對美國原住民造成長久的傷害。這種卡通化的形象，使人無視原住民做為有血有肉的獨立個體。

社運團體引用社會心理學研究指出，職業運動使用原住民相關的隊名隊徽或吉祥物，對於原住民下一代的自信心造成影響，不利於美國社會族群之間關係，助長暴力行為，間接鞏固了白人主導的優勢地位。

去年12月宣告推動改名之後，印地安人老闆兼執行長多蘭（Paul Dolan）今年4月提到，2022年球季使用新隊名仍是目標，不過因牽涉層面廣，也可能延到2023年，但可以確定的是新隊名與美國原住民無關，也不會單叫克里夫蘭棒球隊。