玻璃體質纏身 雙城金手套巴克斯頓難成大器

俗話說:「投資一定有風險,基金投資有賺有賠。」,用來描寫職業棒球新秀「養成」之路亦是相當貼切,從選秀、簽約一直到登上大聯盟,球員幾乎都需要至少兩、三年的漫長時間磨練,隨著層級攀登、不斷面臨新的挑戰和課題,著實充滿不確定性,即便是備受矚目的潛力「大物」,也不一定能順利將天分轉換成實績,載浮載沉、曇花一現都是可能的劇情,畢竟舞台上的人來來去去,有如恆河沙數,站穩的人是少數中的少數,需要天時地利人和。

許多捧得天高的頂級新秀,真能到達那個「天花板」高度的,又有幾個?而常常限制住發揮空間的並非自身實力,而是「健康」這個關鍵的外在因素,包括前內野手勞瑞(Brett Lawrie)拚到滿身傷,洋基希克斯(Aaron Hicks)和賈吉(Aaron Judge)也都是傷兵名單常客,導致產出的累積數據大減…類似案例不勝枚舉。

洋基兩大強打希克斯(右)和賈吉(左)不但同名,也都是大砲型打者,但很可惜的是兩人也都非常容易受傷缺賽。 歐新社資料照片

雙城「前大物」巴克斯頓(Byron Buxton)是2012年選秀榜眼,順位僅次於太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa),看好程度不在話下,尤其第一個完整賽季(2013年)就在1A及高階1A合計敲出12發全壘打、跑出55次盜壘成功,附帶0.334/0.424/0.520的打擊三圍,打響名號,連年蟬聯百大新秀榜中的「天字第一人」,各技能評價優異,跑打守兼具,被譽為「黑色鱒魚」,模板是天使球星楚奧特(Mike Trout),在雙城戰績陷入黑暗期的那幾年(2011年起連續六年沒進季後賽),充滿無限想像空間的巴克斯頓是雙城球迷的最大安慰。

可惜巴克斯頓的大聯盟表現雷聲大雨點小,2015年出賽46場,打擊率僅0.202,2016年雖有10轟10盜,但OPS只有0.714,低於聯盟平均10%,差強人意。2017年則是他至今唯一出賽超過100場的球季(140戰,16轟29盜,OPS+ 93),農場時期曾被評為「守備最佳新秀」,該年一舉包辦金手套獎、防守聖經獎(Fielding Bible Award)、威爾森守備獎(Wilson Defensive Player of the Year)、白金手套獎(Platinum Glove)和年度最佳守備球員(Best Overall Defensive Player),可見巴克斯頓的守備能力有多驚人,更讓人對他的「玻璃體質」徒呼負負─2015年至今共僅441場出賽(56轟、63盜)。

巴克斯頓在2017球季出賽140場,打出16支全壘打並拿下金手套獎,但接下來三個球季他僅出賽154場。 歐新社資料照片

2014年升上2A的首戰,巴克斯頓便與右外野隊友相撞導致腦震盪,彷彿預告「坎坷」球涯,近幾年錯過開季或季中進傷兵名單躺一趟,都屬司空見慣,動過肩膀手術、膝傷、自打球弄傷腳趾、吃牛排致使牙齒裂開等奇聞軼事都經歷過,是「棒球界痛痛人」代名詞。即便轟過再見全壘打、對藍鳥締造單場三響,還是不會有人把他認真當成一回事,因為傷病史太精彩豐富了。

去年巴克斯頓出賽39場就敲13發全壘打,獲得零星MVP選票肯定,雖然今年春訓狀況不佳,但球季開始後瞬間加溫,開季連六場有長打,刷新原由2004年歐佛曼(Jose Offerman)和1999年明凱維奇(Doug Mientkiewicz)一同保持的雙城隊史紀錄,雖然無緣追平阿洛馬(Sandy Alomar Jr.)和「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)的大聯盟紀錄(八場),卻也是難得壯舉。

開季連兩場驚艷開轟後,第三戰巴克斯頓只打一個打席就感到不適而提早退場休息,一度讓球迷哀嚎「又來了」,雖然只休了一場就歸隊,但沒多久就又腿部緊繃,連三天掛免戰牌,不幸中的大幸是疫情因素讓雙城連續三場比賽延期,讓巴克斯頓缺陣的影響降到最低,預計今天就會歸隊參與對運動家的雙重賽。

巴克斯頓(左)表現雖然猛到不行,但打沒幾場又掛傷號,讓球迷膽戰心驚。他真的應該向40歲還是一尾活龍的隊友克魯茲(右)好好請教一下,是吃哪個牌子的運功散? 美聯社

巴克斯頓揮棒積極、不擅選球,去年39場出賽僅2個保送,手感冷熱分明,本季雖首戰對釀酒人獲2個保送,結果後來8場出賽合計0保送,代表這個缺點依舊未解,若要更上一層樓,必須增加打擊區上的耐心、攻擊更有把握的球種。不過所謂「期待愈大、失望愈重」,儘管才27歲,但對於巴克斯頓的未來,想得太美好已是不切實際之舉,求個平安符、健健康康才是首務,否則「玻璃體質」纏身,無法穩定貢獻,註定難成大器。

註:本文數據截至台灣時間4月21日賽前。