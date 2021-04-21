玻璃體質纏身 雙城金手套巴克斯頓難成大器

俗話說：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠。」，用來描寫職業棒球新秀「養成」之路亦是相當貼切，從選秀、簽約一直到登上大聯盟，球員幾乎都需要至少兩、三年的漫長時間磨練，隨著層級攀登、不斷面臨新的挑戰和課題，著實充滿不確定性，即便是備受矚目的潛力「大物」，也不一定能順利將天分轉換成實績，載浮載沉、曇花一現都是可能的劇情，畢竟舞台上的人來來去去，有如恆河沙數，站穩的人是少數中的少數，需要天時地利人和。

許多捧得天高的頂級新秀，真能到達那個「天花板」高度的，又有幾個？而常常限制住發揮空間的並非自身實力，而是「健康」這個關鍵的外在因素，包括前內野手勞瑞（Brett Lawrie）拚到滿身傷，洋基希克斯（Aaron Hicks）和賈吉（Aaron Judge）也都是傷兵名單常客，導致產出的累積數據大減…類似案例不勝枚舉。

洋基兩大強打希克斯(右)和賈吉(左)不但同名，也都是大砲型打者，但很可惜的是兩人也都非常容易受傷缺賽。 歐新社資料照片

雙城「前大物」巴克斯頓（Byron Buxton）是2012年選秀榜眼，順位僅次於太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），看好程度不在話下，尤其第一個完整賽季（2013年）就在1A及高階1A合計敲出12發全壘打、跑出55次盜壘成功，附帶0.334/0.424/0.520的打擊三圍，打響名號，連年蟬聯百大新秀榜中的「天字第一人」，各技能評價優異，跑打守兼具，被譽為「黑色鱒魚」，模板是天使球星楚奧特（Mike Trout），在雙城戰績陷入黑暗期的那幾年（2011年起連續六年沒進季後賽），充滿無限想像空間的巴克斯頓是雙城球迷的最大安慰。

可惜巴克斯頓的大聯盟表現雷聲大雨點小，2015年出賽46場，打擊率僅0.202，2016年雖有10轟10盜，但OPS只有0.714，低於聯盟平均10%，差強人意。2017年則是他至今唯一出賽超過100場的球季（140戰，16轟29盜，OPS+ 93），農場時期曾被評為「守備最佳新秀」，該年一舉包辦金手套獎、防守聖經獎（Fielding Bible Award）、威爾森守備獎（Wilson Defensive Player of the Year）、白金手套獎（Platinum Glove）和年度最佳守備球員（Best Overall Defensive Player），可見巴克斯頓的守備能力有多驚人，更讓人對他的「玻璃體質」徒呼負負─2015年至今共僅441場出賽（56轟、63盜）。

巴克斯頓在2017球季出賽140場，打出16支全壘打並拿下金手套獎，但接下來三個球季他僅出賽154場。 歐新社資料照片

2014年升上2A的首戰，巴克斯頓便與右外野隊友相撞導致腦震盪，彷彿預告「坎坷」球涯，近幾年錯過開季或季中進傷兵名單躺一趟，都屬司空見慣，動過肩膀手術、膝傷、自打球弄傷腳趾、吃牛排致使牙齒裂開等奇聞軼事都經歷過，是「棒球界痛痛人」代名詞。即便轟過再見全壘打、對藍鳥締造單場三響，還是不會有人把他認真當成一回事，因為傷病史太精彩豐富了。

去年巴克斯頓出賽39場就敲13發全壘打，獲得零星MVP選票肯定，雖然今年春訓狀況不佳，但球季開始後瞬間加溫，開季連六場有長打，刷新原由2004年歐佛曼（Jose Offerman）和1999年明凱維奇（Doug Mientkiewicz）一同保持的雙城隊史紀錄，雖然無緣追平阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的大聯盟紀錄（八場），卻也是難得壯舉。

開季連兩場驚艷開轟後，第三戰巴克斯頓只打一個打席就感到不適而提早退場休息，一度讓球迷哀嚎「又來了」，雖然只休了一場就歸隊，但沒多久就又腿部緊繃，連三天掛免戰牌，不幸中的大幸是疫情因素讓雙城連續三場比賽延期，讓巴克斯頓缺陣的影響降到最低，預計今天就會歸隊參與對運動家的雙重賽。

巴克斯頓(左)表現雖然猛到不行，但打沒幾場又掛傷號，讓球迷膽戰心驚。他真的應該向40歲還是一尾活龍的隊友克魯茲(右)好好請教一下，是吃哪個牌子的運功散？ 美聯社

巴克斯頓揮棒積極、不擅選球，去年39場出賽僅2個保送，手感冷熱分明，本季雖首戰對釀酒人獲2個保送，結果後來8場出賽合計0保送，代表這個缺點依舊未解，若要更上一層樓，必須增加打擊區上的耐心、攻擊更有把握的球種。不過所謂「期待愈大、失望愈重」，儘管才27歲，但對於巴克斯頓的未來，想得太美好已是不切實際之舉，求個平安符、健健康康才是首務，否則「玻璃體質」纏身，無法穩定貢獻，註定難成大器。

註：本文數據截至台灣時間4月21日賽前。