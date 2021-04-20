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MLB／投出無安打後開始還債 馬斯葛洛夫優質先發仍吞敗

聯合新聞網 / 綜合報導
馬斯葛洛夫依舊維持火熱手感，用95球投完7局，飆出生涯新高的13次三振，無奈教士打線不給力而吞敗。 美聯社。
馬斯葛洛夫依舊維持火熱手感，用95球投完7局，飆出生涯新高的13次三振，無奈教士打線不給力而吞敗。 美聯社。

曾在本季投出無安打比賽、幫助教士打破隊史窘境的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），今(20)日在主場迎戰釀酒人的比賽先發登板，雖然仍繳出7局失2分狂飆13K的優質先發內容，但教士沒有給他太多火力挹注，最終釀酒人以3比1帶走勝利，馬斯葛洛夫只能悲情吞敗。

馬斯葛洛夫依舊維持火熱手感，用95球投完7局，飆出生涯新高的13次三振，而被敲的4支安打中，包含烏力亞斯（Luis Urias）及麥金尼（Billy McKinney）的陽春砲失2分，仍以優質先發完成今日登板任務，無奈隊友打擊不捧場，讓馬斯葛洛夫吞下本季第2敗。

教士全場僅柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、卡拉提尼（Victor Caratini）分別敲出1支安打，改打3棒的塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、馬恰多（Manny Machado）及荷斯莫（Eric Hosmer）所組成的中心棒次，合計11個打數沒有安打，打線遭釀酒人先發投手伍卓夫（Brandon Woodruff）強力封鎖，主投6局投出7三振被敲1安失1分，拿下本季首勝。

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