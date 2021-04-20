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MLB／讓白襪王牌一局爆 紅襪火力全開穩坐美東龍頭

聯合新聞網 / 綜合報導
氣勢如虹的紅襪首局就攻下6分大局墊底勝基，最終以11比4大勝白襪。 美聯社。
氣勢如虹的紅襪首局就攻下6分大局墊底勝基，最終以11比4大勝白襪。 美聯社。

雖開季慘遭金鶯橫掃，一度有著將在美東墊底態勢的紅襪，隨後跌破眾人眼鏡，打出11勝3負的亮眼成績位居美國聯盟龍頭，期間更是豪取9連勝，而今(20)日豆城軍在主場迎戰白襪，面對對方王牌投手吉歐利托（Lucas Giolito）豪不畏懼，紅襪首局就攻下6分大局墊底勝基，最終以11比4大勝白襪。

雖然白襪首局以羅伯特（Luis Robert）的二壘安打先下一城，但仍不夠吉歐利托花，狀況不佳的他遭紅襪打者赫南德茲（Enrique Hernandez）擊出首局首打席全壘打，不過噩夢尚未結束，吉歐利托接連被擊出6支安打狂失6分，二局再遭馬丁尼茲擊出(J.D. Martinez)全壘打及投出保送後遭換下，此戰吉歐利托被敲出8安包含2轟狂失7分，防禦率也從賽前2.55暴漲至5.79。

紅襪打者先發9人都有上壘紀錄，其中以馬丁尼茲、佛度戈（Alex Verdugo）及瓦茲奎茲（Christian Vazquez）單場3安為最佳，先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）雖然狀況也不甚理想，主投6.1局被敲9安失4分，但在紅襪兇猛火力支援下，依舊拿下本季第3勝。

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