MLB／水手教頭秀超神調度 關鍵守備送道奇首度連敗

水手今(20)日主場迎戰衛冕軍道奇，雙方戰得你來我往、互不相讓，最終水手靠著摩爾（Dylan Moore）關鍵守備、謝菲爾德（Justus Sheffield）先發好投及牛棚強力守城下，挺住壓力以4比3擊退道奇，穩固美聯西區龍頭寶座。

首局由水手率先發難，靠著馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）兩分彈先馳得點，而另一超級新人崔梅爾(Taylor Trammell)表現也不遑多讓，2局下先貢獻1發陽春彈，4局再擊出帶有1分打點的二壘安打，將比分拉開至4比2。

水手先發三壘手法蘭斯(Ty France)遭道奇先發投手梅伊(Dustin May)98英里觸身球擊中後遭換下，而替補上陣海格底(Sam Haggerty)原先走向三壘，但水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）決定將原本鎮守二壘的摩爾移防至三壘，而事後也證明，這是一個正確的決定。

7局上水手以4比3領先，1出局後道奇靠著保送及安打攻占一、二壘，而臨危受命的葛瑞夫曼（Kendall Graveman）先是三振透納(Justin Turner)後，下一棒史密斯(Will Smith)擊出三游方向平飛球，眼看將要穿越形成安打，不過三壘手摩爾高高躍起，硬生生將這強勁平飛球接進手套，化解道奇攻勢，也成為比賽分水嶺。

水手先發投手謝菲爾德今主投5.2局，被擊出4支安打丟3分，另投出6次三振及3次保送，唯一重傷害為3局上遭席格（Corey Seager）擊出2分彈，而後水手4位牛棚合力貢獻3.1局無失分，只被擊出1安、2保送，聯手送給衛冕軍道奇本季首次連敗。