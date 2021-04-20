快訊

突遇土城飛車擄人 新北議員開車攔截助警逮嫌

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

MLB／水手教頭秀超神調度 關鍵守備送道奇首度連敗

聯合新聞網 / 綜合報導
摩爾（Dylan Moore）一記關鍵守備，助水手擊敗衛冕軍道奇。 美聯社。
摩爾（Dylan Moore）一記關鍵守備，助水手擊敗衛冕軍道奇。 美聯社。

水手今(20)日主場迎戰衛冕軍道奇，雙方戰得你來我往、互不相讓，最終水手靠著摩爾（Dylan Moore）關鍵守備、謝菲爾德（Justus Sheffield）先發好投及牛棚強力守城下，挺住壓力以4比3擊退道奇，穩固美聯西區龍頭寶座。

首局由水手率先發難，靠著馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）兩分彈先馳得點，而另一超級新人崔梅爾(Taylor Trammell)表現也不遑多讓，2局下先貢獻1發陽春彈，4局再擊出帶有1分打點的二壘安打，將比分拉開至4比2。

水手先發三壘手法蘭斯(Ty France)遭道奇先發投手梅伊(Dustin May)98英里觸身球擊中後遭換下，而替補上陣海格底(Sam Haggerty)原先走向三壘，但水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）決定將原本鎮守二壘的摩爾移防至三壘，而事後也證明，這是一個正確的決定。

7局上水手以4比3領先，1出局後道奇靠著保送及安打攻占一、二壘，而臨危受命的葛瑞夫曼（Kendall Graveman）先是三振透納(Justin Turner)後，下一棒史密斯(Will Smith)擊出三游方向平飛球，眼看將要穿越形成安打，不過三壘手摩爾高高躍起，硬生生將這強勁平飛球接進手套，化解道奇攻勢，也成為比賽分水嶺。

水手先發投手謝菲爾德今主投5.2局，被擊出4支安打丟3分，另投出6次三振及3次保送，唯一重傷害為3局上遭席格（Corey Seager）擊出2分彈，而後水手4位牛棚合力貢獻3.1局無失分，只被擊出1安、2保送，聯手送給衛冕軍道奇本季首次連敗。

梅伊

相關新聞

MLB／霸氣甩完棒發現被接殺 大谷翔平笑不出來

他鄉遇故知，天使隊「二刀流」大谷翔平今天送大禮，面對遊騎兵隊先發投手有原航平的兩打席，分別敲出雙殺打、自以為是全壘打的中...

MLB／洋基打擊不振迎慘澹開季 總管：我想忘了這15場

上周遭到同區競爭對手光芒難堪橫掃後，洋基戰績已經落入美東墊底的5勝10負，創下隊史第8次在開季前15場比賽吞10敗，也是自1997年以來最慘開季，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦承球隊近況令人非常失望，但他對陣容及教練團抱持信心。

MLB／避免大谷翔平21日投不長 麥登：這場不給他打

天使隊「二刀流」大谷翔平的手指水泡無礙，將在明天擔任先發投手，遭遇遊騎兵隊，總教練麥登（Joe Maddon）設下約75...

MLB／水手教頭秀超神調度 關鍵守備送道奇首度連敗

水手今(20)日主場迎戰衛冕軍道奇，雙方戰得你來我往、互不相讓，最終水手靠著摩爾（Dylan Moore）關鍵守備、謝菲爾德（Justus Sheffield）先發好投及牛棚強力守城下，挺住壓力以4比

MLB／有原航平繳無失分好投 2度讓大谷翔平吃鱉

遊騎兵今(20)日推出日籍投手有原航平先發登板對決天使，以5.2局沒有失分拿下勝投，也2度解決在日職火腿的前隊友大谷翔平，打擊方面由小將賈西亞（Adolis Garcia）再繳2支長打好表現，終場遊騎

MLB／今日戰績表 水手特拉梅爾開轟讓道奇本季首吞二連敗

MLB今日戰績表 白襪 4:11 紅襪 巨人 2:0 費城人 紅雀 12:5 國民 光芒 4:1 皇家 遊騎兵 6:4 天使 雙城 3:4 運動家 道奇 3:1 水手 雙城 (延期)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。