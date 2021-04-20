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MLB／有原航平繳無失分好投 2度讓大谷翔平吃鱉

聯合新聞網 / 綜合報導
有原航平主投5.2局，只被擊出2支安打沒有失分，另外投出6次三振2保送，拿下本季第二勝。 美聯社。
有原航平主投5.2局，只被擊出2支安打沒有失分，另外投出6次三振2保送，拿下本季第二勝。 美聯社。

遊騎兵今(20)日推出日籍投手有原航平先發登板對決天使，以5.2局沒有失分拿下勝投，也2度解決在日職火腿的前隊友大谷翔平，打擊方面由小將賈西亞（Adolis Garcia）再繳2支長打好表現，終場遊騎兵以6比4在客場逞威。

遊騎兵在上週面對金鶯的系列賽，一共只攻下4分，沉澱5個半局的條子軍在6局上打擊大爆發，靠著索拉克（Nick Solak）、卡洪（Willie Calhoun）及霍特（Brock Holt）安打轟下5分大局，奠定勝利基礎。

先發投手有原航平在本季第4次登板面對天使，對陣老隊友大谷翔平成為賽事另一焦點，首局佛列契（David Fletcher）安打上壘後，第2棒大谷卻在1好2壞下擊出雙殺打，化解天使攻勢，4局下大谷翔平再次出擊，瞄準88英里變速球，一棒夯到深遠中外野，可惜還是進到中外野手賈西亞的手套，2個打席都由有原航平取得勝利。

有原航平主投5.2局，只被擊出2支安打沒有失分，另外投出6次三振2保送，在老將甘迺迪（Ian Kennedy）以本季第4次救援成功的強力守成下，有原拿下本季第2勝，而大谷翔平則是顯得黯淡許多，4個打數沒有出現安打還苦吞2K。

大谷翔平4個打數沒有出現安打還苦吞2K。 美聯社。
大谷翔平4個打數沒有出現安打還苦吞2K。 美聯社。

此役埋伏在第8棒的小將賈西亞，本場比賽中生涯第二度鎮守中外野，同時也用好表現爭取上場機會，在3局上面對邦迪（Dylan Bundy）擊出先馳得點的陽春全壘打，5局再敲出二壘安打，以4支2的表現成為遊騎兵表現最佳打者。

西亞 甘迺迪

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