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MLB／霸氣甩完棒發現被接殺 大谷翔平笑不出來
他鄉遇故知，天使隊「二刀流」大谷翔平今天送大禮，面對遊騎兵隊先發投手有原航平的兩打席，分別敲出雙殺打、自以為是全壘打的中外野飛球接殺，遊騎兵終場以6：4擊敗天使，有原航平先發5.2局、無失分，只被敲出2安打，送出6次三振，奪下第2勝，大谷翔平則是4支0、吞下2K。
明天切換到「投手模式」之前，大谷翔平此役先擔任指定打擊、第2棒，遭遇有原航平，曾在火腿同隊3年的兩人，賽前先禮後兵，大谷也在受訪時談到，兩人過去會一起練投，現在有原航平來到大聯盟，他也很關注有原航平的表現。
大谷翔平在第1打席就送禮，敲出雙殺打，「幫助」前隊友化解危機，第2打席在第4局將一記82哩變速球掃向中外野，大谷霸起把球棒隨手一扔、目視小白球一路遠颺，最終在牆前進入中外野手手套，大谷表情逐漸僵硬。
有原航平投進第6局，兩出局後因保送、安打，留下一、二壘有人局面退場，無緣再與大谷翔平對決第3打席，遊騎兵換上馬丁（Brett Martin）接手，三振大谷翔平、「拆彈」成功。
遊騎兵第3局靠賈西亞（Adolis Gracia）的陽春砲先馳得點，第6局灌進5分大局，取得6：0領先，天使在7局下由厄普頓（Justin Upton）的陽春砲掀起反撲，一度連5棒敲出安打、追回4分，終場仍以2分差落敗。
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