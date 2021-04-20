MLB／洋基打擊不振迎慘澹開季 總管：我想忘了這15場

上周遭到同區競爭對手光芒難堪橫掃後，洋基戰績已經落入美東墊底的5勝10負，創下隊史第8次在開季前15場比賽吞10敗，也是自1997年以來最慘開季，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦承球隊近況令人非常失望，但他對陣容及教練團抱持信心。

洋基近期戰績不佳，與團隊持續不振的打擊有關，開季至今全隊打擊率僅2成10，長打率更是全大聯盟最低的3成46，儘管陣中有著賈吉(Aaron Judge)及史丹頓（Giancarlo Stanton）兩門重炮，但累積僅有16轟。

談到球隊近況，凱許曼先是無奈說道，「我想忘記這15場比賽。」，但他依然盼望自家陣容能擺脫不順，「這一路走來，我已經看過球隊創造許多奇蹟，我認為他們不會坐以待斃。」

凱許曼也相信，球隊會在剩餘的賽程，漸漸找回打擊手感，「我相信我們的球員和他們的能力，隨著時間的推移將會步入正軌，在比賽中慢慢修正自己。」

洋基本季創下自1997年以來最慘開季，但當時在名教頭托瑞（Joe Torre）帶領下，觸底反彈贏下最後91場比賽，並以外卡之姿進入季後賽，凱許曼認為，這支球隊同樣能做到23年前隊史創舉，「當你有一群天賦極佳的選手，你會希望他們能盡自己本份發揮所長，我對教練團也有很大的信心，因為我看過他們創造許多魔法，為選手帶來正面影響。」

凱許曼也強調，雖然洋基戰績低迷，但不會對賽季的初幾場比賽而反應過度，「要做出改變，不會在沒有大量思考及努力的情況下發生，所以不會急著對陣容做出調整。」

「這是我們想給球員的訊息：『嘿，夥伴，我們相信你，我們知道你的能力，現在球隊處於連敗，我們要一起撐下去。』」