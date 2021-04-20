MLB／避免大谷翔平21日投不長 麥登：這場不給他打

天使隊「二刀流」大谷翔平的手指水泡無礙，將在明天擔任先發投手，遭遇遊騎兵隊，總教練麥登（Joe Maddon）設下約75球的球數限制，也因應他可能無法投長局數，此役決定不讓他打擊。

大谷翔平本季唯一一次投手出賽為4月5日，投4.2局、失3分（責失1分），同場擔任第2棒，他在本壘攻防戰時遭剷倒退場，但並未造成傷情，反倒是水泡問題又來襲，讓他被迫跳過1次先發，直到3次牛棚練投確認狀況沒有問題，確定在明天重返投手丘。

麥登表示，「他預計會投75球左右，但還是要看看他的水泡狀況，你必須要很注意，球數可能多一些、也可能會少一些，他現在的感覺很好，但因為這些不確定性，我明天不會讓他打擊，避免他太早退場，那我們就在剩餘比賽就會板凳戰力吃緊。」

天使擔心大谷翔平的投球局數無法拉長，後段賽事遇到投手打擊的棒次，將陷於頻繁替換代打，決定此役不讓大谷打擊。

至於大谷翔平周四是否會重回打擊區？麥登表示，現在討論這個還太早，「等他投完，我會找他聊聊，等我聽了他怎麼想後，再來決定吧！如果他想打，那很好啊！」