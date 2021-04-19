MLB／史上第一人 畢柏開季連4場先發雙位數三振
美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人投手畢柏今天成為棒球近代史上，開季前4場先發都至少三振10個打者的第一人，助印地安人就以6比3擊敗辛辛那提紅人。
印地安人作客辛辛那提的3連戰前兩場都吞敗，畢柏（Shane Bieber）力圖球隊不被橫掃，並延續13日對戰芝加哥白襪獨撐9局的球威，他面對紅人主投8局，雖然被敲6支安打丟三分，卻三振打者13人次，另有2次四壞保送。目前畢柏個人戰績2勝1負，防禦率2.45。
據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）指出，目前投手丘至本壘板的距離於1893年設定，而畢柏是自此以來首個開季連4場先發三振打者至少10人次的大聯盟球員。
另據印地安人的球賽轉播，畢柏這個球季的三振數目前累計為48次，追平名人堂巨投萊恩（Nolan Ryan）1978年開季頭4戰累計48次三振的紀錄。
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