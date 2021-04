MLB／漢崔克斯被勇士轟到飽 首局挨4轟創小熊隊史最慘

小熊隊投手漢崔克斯(Kyle Hendricks),今天投出生涯8年挨轟最慘的一戰,對勇士之戰1局上就被揮出4支全壘打,讓小熊一路落後到比賽結束,以4:13落敗,小熊總教練羅斯(David Ross)說:「這不是他的日子。」

漢崔克斯只投4局,被揮出7支安打,失7分吞下本季第2敗;他在過去177場先發紀錄,單場最多只挨3轟,首局最多只被兩支全壘打,此役成為隊史首位、大聯盟第9位在第1局被敲4支全壘打的投手。

