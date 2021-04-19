MLB／漢崔克斯被勇士轟到飽 首局挨4轟創小熊隊史最慘

小熊隊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks），今天投出生涯8年挨轟最慘的一戰，對勇士之戰1局上就被揮出4支全壘打，讓小熊一路落後到比賽結束，以4：13落敗，小熊總教練羅斯（David Ross）說：「這不是他的日子。」

漢崔克斯只投4局，被揮出7支安打，失7分吞下本季第2敗；他在過去177場先發紀錄，單場最多只挨3轟，首局最多只被兩支全壘打，此役成為隊史首位、大聯盟第9位在第1局被敲4支全壘打的投手。

Kyle Hendricks is the 1st pitcher in Cubs history to allow 4 HR in the 1st inning



9th time it has happened in MLB history — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 18, 2021

兩隊3連戰最後一戰，勇士一開賽就胃口大開，1局上弗里曼（Freddie Freeman）、達諾德（Travis d'Arnaud）、亞德里安薩（Adrianza）、赫雷迪亞（Guillermo Heredia）接連開轟，一口氣攻下6分奠定勝基。

這場比賽一共出現7支全壘打，赫雷迪亞6局上又轟出滿貫砲，生涯首次雙響砲、6分打點都是個人最佳紀錄；小熊重砲瑞佐（Anthony Rizzo）也轟出雙響砲，但無法挽回戰局，小熊近8戰輸掉6戰。

昨天3連戰第2戰，小熊轟出6支全壘打，以13：4獲勝，勇士今天立刻還以顏色，繼2003年5月28日對紅人之 戰後，再創首局4轟紀錄，3連戰搶下兩勝。