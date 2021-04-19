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MLB／「黑色鱒魚」驚傳傷退！勇士亞古納疑腹肌拉傷
亞特蘭大勇士隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）開季手感火燙，至今已繳出7支全壘打與.419的打擊率，但在今（19）日對陣小熊的比賽中驚傳傷退，仍待檢查報告出爐。
亞古納此役先發第一棒，在第4局進攻時選到保送，然而在一次捕手牽制時，他撲向一壘的動作讓身體感覺不適，隨後教練團與防護員上前關心，但他本人表示沒事，最後還在隊友的高飛犧牲打下飛身撲回本壘得分，隨後便看似痛苦地跪在球場。
直至該局結束，球隊才將亞古納從防守陣中換下，勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）賽後表示他的腹部肌肉有緊繃感，詳細的檢查報告仍待明日，最糟的情況就是進入傷兵名單。
亞古納素有「黑色鱒魚」之稱，本季至今也繳出.419/ .486/ .887等誇張打擊三圍，其中26支安打、7發全壘打、長打率與進攻指數（OPS）都是聯盟之最，也是勇士隊打擊火力的核彈頭，他能否健康回歸對於球隊上下都舉足輕重。
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