MLB／洋基開季近24年最慘 教頭布恩：飽受重拳攻擊

洋基隊最近陷入大低潮，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天在主場對決光芒，先發6.1局飆出10K，還是無法幫助球隊止敗，終場2：4輸球；洋基吞下5連敗後，戰績掉到5勝10敗，繼續在美聯東區墊底，總教練布恩（Aaron Boone）形容「本月飽受重拳攻擊」。

柯爾投6.1局被揮出5支安打，失3分只有兩分自責，優質先發仍吞本季首敗。

洋基氣勢遭逆轉的原因，除了再度貧打、全場只有3支安打，還包括中外野手希克斯（Aaron Hicks）3局上守備出現兩次瑕疵，讓光芒逮到機會攻下兩分。

洋基這次對光芒3連戰，合計只有11支安打，布恩認為，王牌投手今天上陣還贏不了，除了打線有問題、得不了分，比賽過程有些細節沒做好也是關鍵。

光芒已成洋基最大噩夢，本季對戰6場搶下5勝，洋基目前5勝10敗也是1997年以來開季最慘紀錄，勝率3成33不但是美聯最差，在大聯盟也只贏洛磯隊（4勝12敗、勝率2成50）。

洋基在主場持續不振，今天現場10606名球迷噓聲不斷，希克斯4打數掛零，守備又有漏洞，更被罵到臭頭。

這是洋基從前年9月起，對決光芒23戰吞下第18敗（包括去年季後賽）；光芒連贏6次系列戰、近18場例行賽打贏15場，包括最近在洋基球場9戰8勝，幾乎完全吃定這支向來砸錢不手軟的球隊。