MLB／開季6連敗後觸底反彈 運動家最近狂衝8連勝

運動家隊開季吞下6連敗，一度是大聯盟最慘的球隊，觸底反彈後拚出驚人氣勢，今天對老虎之戰9局下，靠對對方再見失誤以3：2獲勝，不但4連戰橫掃對方，還衝出8連勝。

運動家4月2日對太空人開幕戰輸球後，4連戰遭清盤，打完開季前8戰只有1勝7敗，從4月10日擊敗太空人起，就像變成另一支球隊，接下來8戰全勝，戰績變成9勝7敗，在美聯西區排名升至第3，只落後榜首水手1場勝差。

老虎、運動家4連戰最後一戰，運動家打完前7局1：2落後，8局下捕手莫菲（Sean Murphy）轟出中外野陽春砲追平比數，9局下兩出局一、二壘有人時，莫蘭（MItch Moreland）揮出三壘方向滾地球，造成對方失誤，運動家攻下致勝分。

這是梅爾文（Bob Melvin）領軍運動家第1471勝，追平現任白襪教頭拉魯薩（Tony La Russa）紀錄，兩人並列隊史第2。

運動家原定明天繼續在主場出賽，對雙城進行3連戰首戰，由於雙城有球員在新冠肺炎檢測呈現陽性，延到後天改打雙重賽，運動家想拚9連勝、甚至10連勝紀錄還要等一等。

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