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MLB／妨礙打擊還是危險揮棒？克蕭、普洛法互噴垃圾話
大聯盟本季最受矚目的兩大強隊——道奇與教士，就連例行賽都充斥著季後賽般的火藥味，昨役（18日）由達比修有與克蕭（Clayton Kershaw）的頂尖投手對決中，4局上普洛法（Jurickson Profar）一次危險的揮棒促使雙方噴起垃圾話。
在4局上兩出局時，克蕭用一顆紅中的速球原本應三振了普洛法，但後者向主審抗議他的揮棒碰到了捕手巴恩斯（Austin Barnes）的手套，應該構成妨礙打擊，隨後裁判召開會議，最後改判普洛法上壘。
原本以為可以安全下庄的克蕭對此不滿，他認為普洛法是故意用球棒去揮捕手手套，刻意製造妨礙打擊，他諷刺地對普洛法高舉大拇指並咆哮，據《Jomboy Media》的讀唇，克蕭表示：「那是個狗屎揮棒。」而在一壘的普洛法則回應：「你給我閉嘴。」
最終道奇以2：0贏球，克蕭在賽後仍強調：「那次揮棒真的很危險，巴恩斯可能會受傷。」教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）則替子弟兵護航：「面對克蕭本來就不容易，我能百分之百肯定普洛法不是故意的。」
"That's a bullshit swing!" -Kershaw— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 18, 2021
"Shut the fuck up!" -Profar
Clayton Kershaw thinks Jurickson Profar purposely interfered with the catcher as the Dodgers and Padres are at it again pic.twitter.com/jaC4JWftlQ
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