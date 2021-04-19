MLB／太神啦！「筒神」敲勝利打點 洋基五連敗慘遭橫掃

光芒對洋基系列戰原本預期上演美東兩大王者的對決戲碼，沒想到結果是洋基被對手大肆進補，最終戰在日籍好手「筒神」筒香嘉智7局對柯爾（Gerrit Cole）敲出帶有打點的二壘安打下，三連戰橫掃了主場的洋基，後者也吞下近期的5連敗。

洋基王牌柯爾身為陣中唯一穩定的先發投手，此役也不負眾望，投出6局失3分（自責2），外帶10K的優秀表現，可惜「布朗克斯轟炸機」變成水槍，僅能在光芒投手的車輪戰下得到零星2分，也讓柯爾吞下本季首敗。

光芒隊筒香嘉智今以先發指定打擊身份上場，近期打擊狀況低迷的他在關鍵時刻敲出致勝打點，突破7局時兩隊比分持平的僵局，9局上溫多（Joey Wendle）再補進一支陽春砲，終場就以4：2贏球，洋基則苦吞系列戰橫掃與5連敗，目前戰績5勝10敗，排名全美聯最後一名。