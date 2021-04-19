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MLB／前役揉肩傳不適 天才小史果真又進傷兵名單

聯合新聞網 / 綜合報導
原訂今日（19日）先發出戰響尾蛇的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），國民宣布因其右肩發炎而將它放入傷兵名單。 美聯社
原訂今日（19日）先發出戰響尾蛇的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），國民宣布因其右肩發炎而將它放入傷兵名單。 美聯社

原訂今日（19日）先發出戰響尾蛇的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），國民宣布因其右肩發炎而將他放入傷兵名單，改由艾斯皮諾（Paolo Espino）臨危受命登板先發。

史特拉斯堡的右肩症狀從前役對上紅雀的系列戰就可略知一二，從當時轉播單位的鏡頭可以看到，4局上時他在休息室通道內不斷搓揉自己的肩膀與脖子，當時似乎就感覺不適，而這也影響到他的投球成績，最終僅投了4局挨3支全壘打失8分，跟賽季第一場的6局無失分表現相差甚遠。

而當時捕捉到史特拉斯堡揉肩畫面的攝影機，似乎就是他在賽後訪問時抱怨「讓自己沒有隱私」的攝影機，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）當時也替子弟兵抱不平，認為球團不應在休息室通道架設攝影鏡頭。

在史特拉斯堡的缺陣下，國民緊急拉上原本還在3A的艾斯皮諾先發登板，臨危授命的他表現普普通通，僅投4.1局失2分下場，最終響尾蛇5：2擊敗國民，他也吞下敗仗。

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