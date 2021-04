MLB／前役揉肩傳不適 天才小史果真又進傷兵名單

原訂今日(19日)先發出戰響尾蛇的「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg),國民宣布因其右肩發炎而將他放入傷兵名單,改由艾斯皮諾(Paolo Espino)臨危受命登板先發。

史特拉斯堡的右肩症狀從前役對上紅雀的系列戰就可略知一二,從當時轉播單位的鏡頭可以看到,4局上時他在休息室通道內不斷搓揉自己的肩膀與脖子,當時似乎就感覺不適,而這也影響到他的投球成績,最終僅投了4局挨3支全壘打失8分,跟賽季第一場的6局無失分表現相差甚遠。

Just before the 4th inning, the Cardinals broadcast picked up on Stephen Strasburg feeling around his shoulder/neck area. pic.twitter.com/kjeQxkqdDK