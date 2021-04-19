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MLB／投手大谷復歸！周三對遊騎兵先發 麥登備妥長中繼
天使隊「二刀流」大谷翔平下一場投手出賽日期出爐，他將在周三先發對上遊騎兵，因應他的手指水泡問題，總教練麥登（Joe Maddon）表示將備妥長中繼，若大谷翔平的水泡再來亂，屆時可隨時接手戰局。
大谷翔平本季重拾「二刀流」，但目前僅在4月5日以投手出賽1場，先發4.2局、失3分（責失1分），因在本壘攻防戰被剷倒而退場，他接下來因水泡跳過1次先發。
大谷翔平在上周3度練投，分別在周二進牛棚投10球、周四投23球，昨天於天使球場投手丘投30球。麥登昨天在大谷練投後表示，「我聽說狀況很棒，他今天再次確認了他的手指，防護員覺得沒有問題，如果他明天來到球場還是覺得狀況很好，我們就會開始制定計畫。」
天使正式宣布他的下一場投球出賽，將在周三先發，對手為遊騎兵，麥登也擔心他的水泡老毛病又在比賽中來犯，有意提前備妥長中繼，隨時接手戰局。
大谷翔平本季尚未在投手丘上有太多施展空間，但打擊區上的出賽已是一片好評，13場擔任指定打擊出賽，累積51打數敲出17支安打，有4轟、3支二壘打、2支三壘打，打擊率0.333、上壘率0.370、長打率0.706，已為天使貢獻12分打點。
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