紅襪擅打爛仗大翻身 洋基再不振作恐成笑柄

在吞下四連敗後，目前洋基戰績來到全美聯最爛的5勝9敗——上一次洋基開季打完這麼多場還在美聯墊底已經遠在30年前（1991年，9勝17敗）。年輕球迷大概很難想像當時長年積弱不振的洋基徹徹底底是球迷眼中的笑柄，那一年他們最後只拿到71勝，在美聯東區排名第五（當時有七隊）。五年前洋基也曾在打完前14場比賽時只拿下5勝，最終他們只贏了84場在美聯東區排名第四，也是自1992年以來頭一次在美東掉到第四。就在球季開打前，幾乎所有媒體都預測洋基今年能拿下95勝以上，不但可輕鬆扣倒美東其他四隊，還將贏得美聯季後賽頭號種子。如今他們的表現卻如此荒腔走板，也難怪紐約球迷要忍不住丟東西洩忿，總教練布恩（Aaron Boone）賽後大發雷霆。

反之紅襪自從開季三連敗給金鶯之後，最近是11戰10勝暫居美聯第一（10勝4敗）。三年前紅襪開季也是如此神勇，前19場比賽只輸掉兩場。最後更帶著全聯盟第一的108勝在季後賽大殺四門，秋風掃落葉般拿下世界大賽冠軍。當然如今紅襪陣容遠不及當年，許多人並不看好他們能打進季後賽，甚至有媒體預測他們勝率難過五成，更遑論分區第一。雖說14場比賽不過是不到整季十分之一的小樣本，但無論如何紅襪有了一個好的開始，而且透過這一波與洋基之間小小的「黃金交叉」，一下取得了多達五場的勝差，挺進季後賽的機率也大幅提升。

紅襪在季前完全不被看好的情況下，近來打出9勝1敗，排名衝上美聯第一，領先殿底的洋基5場勝差。 美聯社

紅襪為何如此強悍？當然不是因為他們最近改穿「黃金聖衣」的緣故（今年負責製作球衣的耐吉為各隊推出「城市連結」（City Connect）款球衣，上週末紅襪穿上前所未見的黃藍球衣就是第一波）。撇開小樣本跟運氣成份不談，最近這11場比賽中紅襪可說是奮戰精神十足。尤以4月6日對光芒那場12局大戰最能體現他們纏鬥的韌性。這場比賽從3局開始紅襪就處於落後，直到8、9兩局才各下一成將比數追平。進入突破僵局制的延長賽，第11、12局光芒又都先馳得點。但紅襪先是在11局下半靠新星狄佛斯（Rafael Devers）一棒追平比數，隨後12局下半前兩位打者接連出局眼看大勢已去，佛度戈（Alex Verdugo）卻「幸運」地挨了光芒後援投手湯普森（Ryan Thompson）一記觸身（他的生涯首次觸身球），緊接著湯普森的生涯初暴投又將跑者送上二三壘，最終靠馬丁尼茲大棒一揮掃回兩分才結束這場精彩的逆轉勝。

拿下這一勝後紅襪士氣如虹又連贏了七場，不僅將難纏的光芒掃地出門、隨即又在客場將金鶯清盤，報了前一週在主場被橫掃的一箭之仇。再加上接下來作客雙城的四戰三勝以及昨天對白襪取得的一勝，總計這10勝中有7場（光芒、雙城、白襪）來自有機會問鼎冠軍的球隊。當碰上對手王牌如葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及前田健太時，紅襪能靠打爛仗以一分險勝。反之如果是對上二線先發，紅襪也毫不客氣頻頻打出大局。平均單場得分5.86、.808的OPS都穩坐美聯第一最是最好的證明。

紅襪打較弱的對手時完全不手軟，遇上較強的對手時則發揮死纏爛打的功力，硬是把勝利給搶到手。 美聯社

反之洋基最近幾場表現之荒腔走板，相信有在關注的球迷都已「有目共睹」。雖說基於他們強大的實力，套句網路上的老梗，短暫失利「雖然很可惜，但也不必太過擔心」。但看西區的運動家就知道了。一開季他們就在主場對太空人吞下四連敗，接下來又差點被道奇橫掃，根本比洋基還要慘。如今一波七連勝後馬上又跟沒事人一樣。尤其洋基的失利多半可歸咎於打擊熄火，目前他們團隊OPS只有.655（美聯排名倒數第二），一向以全壘打火力（目前僅擊出15發，暫居美聯第11）著稱的洋基打線目前長打率甚至敬陪末座只有.354。樂觀的球迷應會認為由賈吉（Aaron Judge，OPS .553及4發全壘打均暫居全隊第一）領軍的謀殺打線（Murders’ Row）絕不可能長期如此低迷。暫時陷入低潮的史丹頓（Giancarlo Stanton，目前OPS僅.528）、托瑞斯（Gleyber Torres，.595）、希克斯（Aaron Hicks，.516）及烏謝拉（Gio Urshela）遲早會找回他們的打擊手感。等到洋基打線甦醒，配上他們目前防禦率只有3.64的投手陣（剛好排在紅襪的3.52之後），分區第一還不是手到擒來？

洋基中心打者史丹頓目前打擊率低到.167，48個打數中就有16次是三振，其他隊友也好不到哪去。 美聯社

但別忘了，洋基這幾場輸的可都是同區比他們更年輕也更有活力的藍鳥（2勝4敗）及光芒（1勝4敗）。他們僅僅能從「坦隊」金鶯（2勝1敗）手上討到一點便宜，接下來還要面對強大的勇士及作客克里夫蘭，可說場場都是硬仗。如果再不把皮繃緊趕緊止跌回升，這樣勝少敗多的頹勢顯然還會持續下去。而在三強鼎立又有紅襪崛起的東區，洋基絕對沒有本錢浪擲太多勝場。

更重要的是，雖說洋基投手的團隊防禦率確屬聯盟前段（第五）。但仔細分析，其實跟往年一樣全靠王牌柯爾（Gerrit Cole，目前防禦率1.47，投18.1局）獨撐大局以及牛棚守成有功（目前防禦率2.39排名美聯第二）。其他幾位先發投手不論是初來乍到的克魯柏（Corey Kluber，投3場防禦率6.10）、泰隆（Jameson Taillon，投兩場防禦率7.56）或是已經被下放的杰曼（Domingo German，投兩場防禦率9.00）無一不被轟得體無完膚。尤其是被寄予厚望的克魯柏，三場投下來控球荒腔走板（10.1局投出7次保送，2次觸身球，1 次暴投）不說，球速比往年大幅下滑而且過往作為殺手鐧的變化球也威力大減，絲毫不見他有浴火重生回復兩屆塞揚得主身手的可能性。扣除掉柯爾的表現，目前洋基先發投手防禦率其實高達5.56（美聯墊底）。季前媒體跟球迷所擔憂的先發投手深度不足的問題就在這十幾場比賽中暴露無遺。即便因傷久假不歸的「前王牌」塞佛里諾（Luis Severino）有辦法及時歸陣，總管凱許曼（Brian Cashman）跟總教頭布恩真的有信心憑藉這樣的陣容打進世界大賽嗎？

洋基以為用1100萬美元簽下的克魯柏能暫時幫球隊撐住先發輪值，結果卻是讓人大失所望。 美聯社

當然，在數落完這一連串洋基的不是之後，平心而論，手握強大陣容及雄厚資源的他們絕對有本錢及時導正自己迎頭趕上。也不過就在兩年前，開季打出19勝31敗、勝率甚至不到五成的國民才演出過一段跌破眾人人眼鏡的傳奇。沒有理由認為實力更加堅強的洋基會僅因一時的失利就倒地不起。但面對異軍突起的紅襪，今年洋基如果想要笑到最後，面前顯然是有一條更漫長且崎嶇的道路正等待著他們。