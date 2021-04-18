MLB／洋基不敵光芒葛拉斯諾 面臨橫掃危機

坦帕灣光芒王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）延續開季以來的好表現，今（18日）對陣洋基再度拿出宰制力，主投5局僅挨2支安打失1分，雖有4次保送卻也飆出7次三振，帶領球隊在客場擊敗洋基，而後者則苦吞近期的四連敗，明天再輸球就會被光芒完成橫掃。

雖然帳面數據優秀，事實上葛拉斯諾投得並不輕鬆，在第一局投了30球後一度面臨滿壘危機，第二局也辛苦花了24球下庄，他自己也表示：「整個先發過程的很艱辛，在一年30場先發內總會有幾場這樣的高強度比賽，真的很累。」

葛拉斯諾所言不假，過去2場先發只投了3次保送的他，本場比賽就送出了4次，但在後半的局數找回準心，總教練凱許表示：「葛拉斯諾開賽時的狀況不如前兩場先發來的好，但隨著時間過去他越來越穩，最後宰制全場。」他運用那顆將近100英里的速球頻頻讓洋基打者揮空，打者對這顆速球的成績為25支3，.080的打擊率讓他迅速地在第三、四兩局安全下庄。

而就洋基球團方面就沒那麼好受了，他們沒把握葛拉斯諾不穩的機會，先發及牛棚也都陸續失守，苦吞近期的四連敗，本季5勝9敗、.357的勝率已經來到美聯墊底，這對一支誓言爭冠的球隊來說簡直是個笑話，唯一值得安慰的是，明日他們將派出王牌柯爾（Gerrit Cole）出陣避免遭光芒橫掃，他也是洋基先發陣容唯一展現出王牌身手的球員，本季戰績2勝0敗，防禦率1.47。