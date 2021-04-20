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MLB／今日戰績表 水手特拉梅爾開轟讓道奇本季首吞二連敗

聯合新聞網 / 整理
水手特拉梅爾開轟。 法新社
水手特拉梅爾開轟。 法新社

MLB今日戰績表

白襪 4:11 紅襪

巨人 2:0 費城人

紅雀 12:5 國民

光芒 4:1 皇家

遊騎兵 6:4 天使

雙城 3:4 運動家

道奇 3:1 水手

雙城 (延期) 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:10 道奇 vs. 水手

06:10 白襪 vs. 印地安人

06:35 勇士 vs. 大都會

06:40 響尾蛇 vs. 紅人

06:40 金鶯 vs. 馬林魚

06:40 海盜 vs. 老虎

07:05 巨人 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 國民

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

07:40 大都會 vs. 小熊

08:10 光芒 vs. 皇家

08:40 太空人 vs. 洛磯

09:38 遊騎兵 vs. 天使

09:40 雙城 vs. 運動家

10:10 釀酒人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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