MLB／今日戰績表 水手特拉梅爾開轟讓道奇本季首吞二連敗
MLB今日戰績表
白襪 4:11 紅襪
巨人 2:0 費城人
紅雀 12:5 國民
光芒 4:1 皇家
遊騎兵 6:4 天使
雙城 3:4 運動家
道奇 3:1 水手
雙城 (延期) 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
04:10 道奇 vs. 水手
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:35 勇士 vs. 大都會
06:40 響尾蛇 vs. 紅人
06:40 金鶯 vs. 馬林魚
06:40 海盜 vs. 老虎
07:05 巨人 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 國民
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
07:40 大都會 vs. 小熊
08:10 光芒 vs. 皇家
08:40 太空人 vs. 洛磯
09:38 遊騎兵 vs. 天使
09:40 雙城 vs. 運動家
10:10 釀酒人 vs. 教士
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