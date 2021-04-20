MLB／今日戰績表 水手特拉梅爾開轟讓道奇本季首吞二連敗

上周遭到同區競爭對手光芒難堪橫掃後，洋基戰績已經落入美東墊底的5勝10負，創下隊史第8次在開季前15場比賽吞10敗，也是自1997年以來最慘開季，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦承球隊近況令人非常失望，但他對陣容及教練團抱持信心。

2021-04-20 11:44