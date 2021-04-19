聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 洋基不敵光芒吞下5連敗美東墊底
MLB今日戰績表
響尾蛇 5:2 國民
紅雀 0:2 費城人
光芒 4:2 洋基
白襪 3:2(7局) 紅襪
白襪 5:1 紅襪(雙重戰)
印地安人 6:3 紅人
巨人 1:0 馬林魚
海盜 6:5(10局) 釀酒人
藍鳥 0:2 皇家
金鶯 0:1(10局) 遊騎兵
大都會 2:1 洛磯
老虎 2:3 運動家
太空人 2:7 水手
道奇 2:5 教士
勇士 13:4 小熊
雙城 (延賽) 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
23:10 白襪 vs. 紅襪(19日)
07:05 巨人 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 國民
08:10 光芒 vs. 皇家
09:38 遊騎兵 vs. 天使
09:40 雙城 vs. 運動家
10:10 道奇 vs. 水手
10:10 釀酒人 vs. 教士
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言