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MLB／今日戰績表 洋基不敵光芒吞下5連敗美東墊底

聯合新聞網 / 整理
洋基吞下5連敗。 美聯社
洋基吞下5連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

響尾蛇 5:2 國民

紅雀 0:2 費城人

光芒 4:2 洋基

白襪 3:2(7局) 紅襪

白襪 5:1 紅襪(雙重戰)

印地安人 6:3 紅人

巨人 1:0 馬林魚

海盜 6:5(10局) 釀酒人

藍鳥 0:2 皇家

金鶯 0:1(10局) 遊騎兵

大都會 2:1 洛磯

老虎 2:3 運動家

太空人 2:7 水手

道奇 2:5 教士

勇士 13:4 小熊

雙城 (延賽) 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:10 白襪 vs. 紅襪(19日)

07:05 巨人 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 國民

08:10 光芒 vs. 皇家

09:38 遊騎兵 vs. 天使

09:40 雙城 vs. 運動家

10:10 道奇 vs. 水手

10:10 釀酒人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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