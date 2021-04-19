MLB／今日戰績表 洋基不敵光芒吞下5連敗美東墊底

洋基隊34歲重砲布魯斯（Jay Bruce）在例行賽開打時還是陣中倚重的先發一壘手，今（19）日突宣告退役，結束了他14年的大聯盟生涯，累積319支全壘打與.244/ .314/ .467的打擊三圍。

2021-04-19 12:35