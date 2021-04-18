MLB／今日戰績表 道奇克蕭壓過教士達比修有拉出8連勝
MLB今日戰績表
響尾蛇 2:6 國民
光芒 6:3 洋基
藍鳥 5:1(7局) 皇家
藍鳥 2:3(7局) 皇家(雙重戰)
勇士 4:13 小熊
白襪 4:7 紅襪
紅雀 9:4 費城人
老虎 0:7 運動家
印地安人 2:3(10局) 紅人
大都會 4:3(7局) 洛磯
大都會 2:7(7局) 洛磯(雙重戰)
巨人 6:7(11局) 馬林魚
金鶯 6:1 遊騎兵
海盜 1:7 釀酒人
道奇 2:0 教士
太空人 1:0 水手
雙城 (延賽) 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 響尾蛇 vs. 國民
01:05 紅雀 vs. 費城人
01:05 光芒 vs. 洋基
01:10 白襪 vs. 紅襪
01:10 印地安人 vs. 紅人
01:10 巨人 vs. 馬林魚
02:10 海盜 vs. 釀酒人
02:10 藍鳥 vs. 皇家
02:35 金鶯 vs. 遊騎兵
03:10 大都會 vs. 洛磯
04:07 老虎 vs. 運動家
04:10 太空人 vs. 水手
04:10 道奇 vs. 教士
05:10 白襪 vs. 紅襪(雙重戰)
07:00 勇士 vs. 小熊
雙城 vs. 天使(延賽)
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