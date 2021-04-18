MLB／今日戰績表 道奇克蕭壓過教士達比修有拉出8連勝

三殺守備的發生往往需要內野各守位的配合與合作，然而今天（18日）紅人隊一哥瓦托（Joey Votto）告訴大家他一人也辦得到！在對陣印地安人的賽事中，他在8局時幾乎靠著一己之力製造了三殺守備。

2021-04-18 13:46