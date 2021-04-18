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MLB／今日戰績表 道奇克蕭壓過教士達比修有拉出8連勝

聯合新聞網 / 整理
克蕭。 法新社
克蕭。 法新社

MLB今日戰績表

響尾蛇 2:6 國民

光芒 6:3 洋基

藍鳥 5:1(7局) 皇家

藍鳥 2:3(7局) 皇家(雙重戰)

勇士 4:13 小熊

白襪 4:7 紅襪

紅雀 9:4 費城人

老虎 0:7 運動家

印地安人 2:3(10局) 紅人

大都會 4:3(7局) 洛磯

大都會 2:7(7局) 洛磯(雙重戰)

巨人 6:7(11局) 馬林魚

金鶯 6:1 遊騎兵

海盜 1:7 釀酒人

道奇 2:0 教士

太空人 1:0 水手

雙城 (延賽) 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 響尾蛇 vs. 國民

01:05 紅雀 vs. 費城人

01:05 光芒 vs. 洋基

01:10 白襪 vs. 紅襪

01:10 印地安人 vs. 紅人

01:10 巨人 vs. 馬林魚

02:10 海盜 vs. 釀酒人

02:10 藍鳥 vs. 皇家

02:35 金鶯 vs. 遊騎兵

03:10 大都會 vs. 洛磯

04:07 老虎 vs. 運動家

04:10 太空人 vs. 水手

04:10 道奇 vs. 教士

05:10 白襪 vs. 紅襪(雙重戰)

07:00 勇士 vs. 小熊

雙城 vs. 天使(延賽)

球隊戰績表

太空人

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