MLB／太神奇！紅人隊瓦托靠一己之力發動三殺守備
三殺守備的發生往往需要內野各守位的配合與合作，然而今天（18日）紅人隊一哥瓦托（Joey Votto）告訴大家他一人也辦得到！在對陣印地安人的賽事中，他在8局時幾乎靠著一己之力製造了三殺守備。
時間回到8局上，此時一、三壘有人，輪到印地安人奈勒（Josh Naylor）上場打擊，他在1好球時擊出強勁的平飛球直向一壘，這對曾榮膺金手套的瓦托並不是難事，只見他接到這球後，馬上撲向離壘太遠、回壘不及的跑者雷伊斯（Franmil Reyes）完成一箭雙鵰，然而三壘的跑者羅沙里歐（Eddie Rosario）誤以為球已經落地，還慢跑回本壘得分，而此時瓦托僅靜靜看著他，並向裁判確認後將球傳向三壘手修拉克（Max Schrock），完成這幾乎靠一人之力的三殺守備。
修拉克表示：「我當時還不確定瓦托的球有沒有落地，還大喊『快回傳本壘！』還好他沒照我說的做。」這是紅人隊史第31次的三殺守備，而氣勢逆轉的他們也在最後的半局敲出再見安打取勝。
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