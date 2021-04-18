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MLB／前次登場是2008年 勇士卡茲馬睽違4589天重返大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
亞特蘭大勇士隊卡茲馬（Sean Kazmar Jr.） 在今天（18日）對陣小熊的賽事中以代打身份上場，這一刻他已經等了12年了。 美聯社
亞特蘭大勇士隊卡茲馬（Sean Kazmar Jr.） 在今天（18日）對陣小熊的賽事中以代打身份上場，這一刻他已經等了12年了。 美聯社

是什麼樣的堅持才會讓你苦苦努力了12年都不放棄？亞特蘭大勇士隊卡茲馬（Sean Kazmar Jr.） 在今天（18日）對陣小熊的賽事中以代打身份上場，然而令現場觀眾意想不到的是，這一刻，他已經等了12年了。

卡茲馬是2004年教士隊第5輪的選秀球員，他也在08年初嚐大聯盟初登場，該球季出賽19場共39打數敲出8支安打，然而自當年9月後，他再也沒有踏上大聯盟的機會，直至今日。

勇士賽前將卡茲馬從3A拉上大聯盟，沒想到再次登場已經是36歲的他，雖然在代打打席中敲出雙殺打，但這個打席已經寫下歷史，據《Elias Sports Bureau》資料顯示，上個睽違這麼久登上大聯盟的球員要追溯至1949年的溫加納（Ralph Winegarner）（13年又14天），最久的則是1945年的洋基投手施萊伯（Paul Schreiber）（22年又2天）。

至於是為了什麼堅持到現在，《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）則表示，卡茲馬深愛棒球，他希望自己的孩子可以看到自己站上大聯盟的樣子，並也深信這一天會到來，如今，他的願望實現了。

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