MLB／柯蕭技壓達比修有 道奇擒教士摘8連勝

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇王牌左投柯蕭今天主投6局無失分，技壓「混血王子」達比修有，道奇終場2比0力壓地主聖地牙哥教士，締造8連勝。

柯蕭（Clayton Kershaw）登板6局僅被擊出2支安打，送給對手8次三振，摘下個人本季第3勝（另有1負）；今天他的四縫線快速球速度略有增加，但招牌的滑球還是他的克敵利器，投出的25顆滑球有12顆使打者揮棒落空，8K中有7K是以滑球最終讓打者下場休息。

柯蕭近況甚佳，最近3場先發投19局只掉1分，送出22次三振。

達比修有也有優質表現，7局投球飆9K被打1支安打，只在第5局滿壘時因保送柯蕭擠回道奇跑者失1分。

不過道奇繼柯蕭之後登場的3任救援投手守土有成，加上9局上半特納（Justin Turner）轟出陽春全壘打拿到保險分，教士就在遭完封下吞敗，達比修有承擔敗戰責任，本季個人戰績1勝1負。

教士在9局下半有絕佳扳平比數機會，在二、三壘有人時，佩姆（Tommy Pham）擊出的中外野平飛球眼看就要落地，但拿到道奇12年總值3.65億美元延長合約的中外野手貝茲（Mookie Betts）展現不凡身價，以精彩的飛撲接殺終結教士的反攻美夢。