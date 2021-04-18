MLB／苦熬12年6個月又25天 勇士卡茲瑪重返大聯盟

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士的卡茲瑪（Sean Kazmar）今天站上芝加哥小熊主場擔任代打之前，距離上一次在大聯盟打球，已經是12年6個月又25天的事了。

現年36歲的卡茲瑪上一次在大聯盟出賽要回溯到2008年9月23日，那年是他頭一季打MLB，效力隊伍為聖地牙哥教士。

今天勇士終場雖以4比13慘敗，卡茲瑪第5局代打也擊出雙殺打後就退場，但他說：「感覺真好。比賽前段就有這個機會真棒。一是能穿著亞特蘭大勇士隊球衣，二是在小熊主場，真是棒呆了。」

卡茲瑪這段期間曾在小聯盟打拚，陸續在塔科馬、賓安頓和聖安東尼奧打過球，過去8年則在勇士3A球隊奮鬥，主要擔任二壘手。

他說：「這很瘋狂。去年此時我還坐在家中待業。當你不太確定自己是否有球可打，找工作有點困難。」

前後兩場大聯盟比賽間隔比卡茲瑪更久的苦主，則是溫加納（Ralph Winegarner）。溫加納1936年6月23日以克里夫蘭印地安人身分出賽後，直到1949年7月7日才再度披聖路易棕人（後來的巴爾的摩金鶯）戰袍上場，中間相隔13年又14天。