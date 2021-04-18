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MLB／迪格隆連飆9K 大都會4比3勝洛磯

中央社 / 丹佛17日綜合外電報導
路透社
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曾兩度拿下賽揚獎的紐約大都會王牌投手迪格隆，今天面對科羅拉多洛磯之戰，2到4局連續飆出9次三振，僅差1次即能追平已屹立51年的大聯盟紀錄，大都會終場4比3獲勝。

迪格隆（Jacob deGrom）只差1次三振就能追上席佛（Tom Seaver）保持的連續三振10人次的美國職棒大聯盟MLB紀錄。席佛1970年4月22日對聖地牙哥教士，連續K掉他面對的最後10名打者，這項紀錄至今無人能破。

大聯盟史上，迪格隆也是第9位演出連續9次三振的強投。

迪格隆今天主投6局繳出平個人生涯單場最多的14次三振，被敲3支安打送出1次四壞，雖然掉了3分，但全部是野手失誤造成，因此無責任失分，拿下個人本季首勝。

大都會打完前5局仍以1比3落後，不過在第6局先以陽春彈追回1分，第7局再藉由二壘安打與一壘安打進帳超前的2分，最後以4比3勝出，也締造大都會2019年以來最佳的4連勝。

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