MLB／連續三振9人！狄葛隆6局狂飆14K終於奪勝

紐約大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）如往年一般呼風喚雨，即便今天（18日）出戰對打者有利的洛磯主場，他也能展現雙屆塞揚本色，主投6局狂飆14K，其中2到4局還投出連續9次三振，先發3場防禦率僅0.45。

狄葛隆在2局先被洛磯隊布雷克蒙（Charlie Blackmon）擊出二壘安打，再對克隆（C.J. Cron）投出保送後，忽然神功附體，直至4局結束一連三振了整串打線的9名打者，他也成為史上第9位達成連9K紀錄的投手，聯盟紀錄為連續10K，當時是由名人堂投手席佛（Tom Seaver）創下。

素有「最悲情投手」之稱的狄葛隆，以往是隊友無法以火力支援，今天則是在守備上搞烏龍，5局下麥克尼爾（Jeff McNeil）的失誤讓本應結束的半局延續，狄葛隆隨後被敲出三壘安打及全壘打失3分，但失分都沒被記在頭上。

所幸在單日雙重賽以及後半段隊友火力支援下，大都會最終7局打完就以4：3戰勝洛磯，狄葛隆也喜迎本季首勝，他本季先發3場戰績1勝1敗，在20局的投球中送出35次三振，防禦率僅0.45，每局被上壘率也低到只有0.70。