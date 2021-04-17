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MLB／平均薪資下降近5% 前50高薪球員占總額三分之一

中央社 / 紐約16日綜合外電報導
洛杉磯道奇右投包爾（Trevor Bauer）2021年球季薪資達3800萬美元，是全大聯盟最高薪。 路透社
洛杉磯道奇右投包爾（Trevor Bauer）2021年球季薪資達3800萬美元，是全大聯盟最高薪。 路透社

美國職棒大聯盟MLB本季開幕日902名在註冊名單上的球員，平均薪資不到417萬美元，和上一個完整球季，即2019年球季相比，下滑了4.8%，薪資排行前50名球員就賺走總額的1/3。

根據美聯社對MLB合約的研究，2017年球季，MLB球員的平均薪資達到高峰，來到445萬美元。在那之後，平均薪資下降6.4%。此事恐將是棒球界再現勞資糾紛的徵兆，2022年可能停工。

薪資下滑首當其衝的是中產階級球員，他們的薪資中位數是115萬美元，較兩年前的140萬美元減少18%，和2015年史上最高的165萬美元相比，更是下滑了30%。中位數是指一組數字的中間數字，亦即有一半大於該數字，而另一半則小於該數字。

開幕日902名球員中，有417人（62%）的薪資不到100萬美元，其中包括316人（35%）的薪資甚至不到60萬美元。

前50名最高薪球員占薪資總和的33.4%，比2017年的28.6%高；前100名最高薪球員占薪資總和的52.4%，也高於2017年的42.5%。

洛杉磯道奇右投包爾（Trevor Bauer）2021年球季薪資達3800萬美元，全大聯盟最高薪；洛杉磯天使外野手楚勞特（Mike Trout）以3710萬美元位居第2。排名第3的是紐約洋基年薪3600萬美元的右投柯爾（GerritCole），接下來則是從科羅拉多洛磯轉到聖路易紅雀的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他今年的薪資是3500萬美元。

本季團隊薪資最高的是去年拿下世界大賽冠軍的道奇最高，總額高達2.41億美元，洋基以2.01億美元排第2；在新老闆柯恩（Steve Cohen）買下球隊後，紐約大都會今年團隊薪資總額達到1.86億美元，位居第3。

史上團隊薪資最高的紀錄，是道奇2015年創下的2.7億美元。

今年團隊薪資不到1億美元的有12隊，最低的是匹茲堡海盜的4600萬美元，這個數字是休士頓太空人2014年的4460萬美元以來的新低點。

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