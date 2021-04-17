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MLB／今日戰績表 洋基再輸光芒引球迷不滿丟東西至場內

聯合新聞網 / 整理
洋基今日又以2：8不敵光芒，主場球迷不滿丟東西進場內，比賽一度因此中斷。 美聯社
洋基今日又以2：8不敵光芒，主場球迷不滿丟東西進場內，比賽一度因此中斷。 美聯社

MLB今日戰績表

勇士 5:2 小熊

響尾蛇 0:1 國民

紅雀 2:9 費城人

光芒 8:2 洋基

白襪 vs. 紅襪(延賽)

印地安人 3:10 紅人

巨人 1:4 馬林魚

金鶯 5:2 遊騎兵

海盜 6:1 釀酒人

藍鳥 vs. 皇家 (延期)

大都會 vs. 洛磯 (延期)

雙城 3:10 天使

老虎 0:3 運動家

太空人 5:6 水手

道奇 11:6(12局) 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 光芒 vs. 洋基

01:05 響尾蛇 vs. 國民

02:10 藍鳥 vs. 皇家

02:20 勇士 vs. 小熊

04:05 白襪 vs. 紅襪

04:05 紅雀 vs. 費城人

04:07 老虎 vs. 運動家

04:10 印地安人 vs. 紅人

05:10 大都會 vs. 洛磯

06:10 巨人 vs. 馬林魚

06:10 藍鳥 vs. 皇家(雙重戰)

07:05 金鶯 vs. 遊騎兵

07:10 海盜 vs. 釀酒人

08:40 道奇 vs. 教士

08:40 大都會 vs. 洛磯(雙重戰)

09:07 雙城 vs. 天使

09:10 太空人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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