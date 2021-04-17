MLB／今日戰績表 洋基再輸光芒引球迷不滿丟東西至場內

印地安人今(17)日客場挑戰紅人，旅美好手張育成未被排進先發，在比賽後段替補守一壘，獲得兩個打數但沒有擊出安打，吞下1K，而紅人終場靠著3局吃下7分大局，以10比3擊退來訪的印地安人。 此戰紅人推派

2021-04-17 12:50