聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 洋基再輸光芒引球迷不滿丟東西至場內
MLB今日戰績表
勇士 5:2 小熊
響尾蛇 0:1 國民
紅雀 2:9 費城人
光芒 8:2 洋基
白襪 vs. 紅襪(延賽)
印地安人 3:10 紅人
巨人 1:4 馬林魚
金鶯 5:2 遊騎兵
海盜 6:1 釀酒人
藍鳥 vs. 皇家 (延期)
大都會 vs. 洛磯 (延期)
雙城 3:10 天使
老虎 0:3 運動家
太空人 5:6 水手
道奇 11:6(12局) 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 光芒 vs. 洋基
01:05 響尾蛇 vs. 國民
02:10 藍鳥 vs. 皇家
02:20 勇士 vs. 小熊
04:05 白襪 vs. 紅襪
04:05 紅雀 vs. 費城人
04:07 老虎 vs. 運動家
04:10 印地安人 vs. 紅人
05:10 大都會 vs. 洛磯
06:10 巨人 vs. 馬林魚
06:10 藍鳥 vs. 皇家(雙重戰)
07:05 金鶯 vs. 遊騎兵
07:10 海盜 vs. 釀酒人
08:40 道奇 vs. 教士
08:40 大都會 vs. 洛磯(雙重戰)
09:07 雙城 vs. 天使
09:10 太空人 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言