MLB／塔提斯重返先發就開轟 教士延長賽崩盤推野手投球

塔提斯（Fernando Tatis Jr.）從道奇新生代強投布勒（Walker Buehler）手中，貢獻打破平手僵局的陽春彈 美聯社。

國聯西區2支列強教士與道奇，今(17)日展開正面交鋒，先前因揮棒導致左肩關節唇撕裂的教士新生代游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），傷癒復出參與這場盛宴，擔綱2棒游擊手的他，在5局下還從道奇新生代強投布勒（Walker Buehler）開轟；教士雖在第九局追平逼道奇進延長賽，但12局上投手崩盤遭道奇攻下5分大局，最終仍以6：11輸球。

睽違10天再次出賽，塔提斯就被安排在教士先發打線，不過首打席似乎尚未甩開身上鐵鏽，遭到90英里卡特球三振出局，3局下則是擊出飛球出局，但隨後教士展開進攻，一、三壘有人情況下靠著小將坎普薩諾(Luis Campusano)的安打先馳得點，道奇則是靠著5局上萊里(Luke Raley)陽春彈追平比分。

而道奇也沒高興太久，下個半局塔提斯正式甦醒，瞄準布勒1顆94英里的四縫線速球，一棒轟過中外野大牆，將比數改寫為2比1，而中段賽兩隊互相拉鋸，進入9局下道奇以6比5領先，推出終結者簡森（Kenley Jansen）收尾卻遭教士打者在2出局後突破防線，先是保送馬恰多，他靠著快腿盜上二壘，簡森雪上加霜暴投送跑者上三壘，荷斯莫（Eric Hosmer）把握機會適時安打將比分追平，兩隊攜手進入圖闢僵局的延長賽。

第10局與第11局雙方均無功而返，尤其10局下半塔提斯在滿壘局面慘遭三振，錯失當英雄機會。道奇在12局上半展現打擊實力，先是席格(Corey Seager)從左手側投希爾手中敲出2分砲，透納(Justin Turner)與孟西(Max Muncy)又接連敲安上壘，下一棒的泰勒(Chris Taylor)敲出二壘滾地標準雙殺打，塔提斯卻發生致命失誤，道奇兵不血刃再得一分取得9：6領先。

儘管只落後3分、下半局還有機會反攻，但教士此時卻出乎意料的棄守，換上二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）接替投球，普洛法(Jurickson Profar)移防二壘，日前投出無安打的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）防守左外野，道奇傷口撒鹽再靠著2支安打添2分後才結束攻勢。

12局下半進入第二局投球的普萊斯(Daive Pricer)賞給教士三上三下，終場道奇就以11：6戲劇化贏球推進至7連勝，12勝2負戰績仍是全聯盟最佳。至於此戰復出的塔提斯全場6支1，雖然開轟貢獻1打點，但延長賽的滿壘三振與失誤功過相抵。