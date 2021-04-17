MLB／「塞揚」超越塞揚 薛則單場10K寫三振里程碑

三屆塞揚獎得主、國民王牌薛則（Max Scherzer）今(17)日先發出戰老東家響尾蛇，主投7局飆出10K無失分，更在場中完成生涯里程碑，薛則生涯三振次數正式超越大聯盟傳奇人物塞揚（Cy Young）的2806次，排名史上第22位。

投完6局力保不失分的薛則，先三振首名上場的打者范米特（Josh VanMeter）後，再以94英里速球K掉艾斯柯巴（Eduardo Escobar），不僅是單場第9K，同時也超越傳球名投塞揚所保持的2806次三振紀錄，排名大聯盟史上第22位，面對下一棒薛則再飆三振，以單局連3K來慶祝達成重要里程碑。

薛則大聯盟生涯立下許多豐功偉業，在三振榜尚未超越賽揚之前，就已3度拿下為他所創立的賽揚獎座，已經累積2808次三振的薛則，距離穆西納（Mike Mussina）僅5次之差，而在現役投手當中，僅落後給前隊友韋蘭德(Justin Verlander)的2013次，排名第2。