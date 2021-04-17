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MLB／張育成替補上陣2打數掛蛋 打擊率跌破兩成

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成替補出賽獲得兩個打數沒有擊出安打，吞下1K，賽後打擊率已降至1成82。 美聯社。
張育成替補出賽獲得兩個打數沒有擊出安打，吞下1K，賽後打擊率已降至1成82。 美聯社。

印地安人今(17)日客場挑戰紅人，旅美好手張育成未被排進先發，在比賽後段替補守一壘，獲得兩個打數但沒有擊出安打，吞下1K，而紅人終場靠著3局吃下7分大局，以10比3擊退來訪的印地安人。

此戰紅人推派右投霍夫曼(Jeff Hoffman)登板先發，張育成並沒有被安排在打線中，在6局下獲得出賽機會，接替包爾斯（Jake Bauers）鎮守一壘，7局上張育成首打席面對左投培瑞茲（Cionel Perez），雖然一度取得1好3壞球數領先，但在滿球數後仍遭97英里速球三振，9局上第2打席對決貝卓西恩(Cam Bedrosian)，敲出一壘方向滾地球遭刺殺，總計張育成共2打數沒有敲出安打吞1K，打擊率無法保住2成防線，已降至1成82。

雖然印地安人曾取得1分領先，不料先前張育成遭種族歧視，曾為他發聲的先發投手艾倫（Logan Allen）在3局下大爆炸，連續讓5位紅人打者上壘，但接替的投手馬東(Phil Maton)卻未能止住失血，再讓瓦托（Joey Votto）擊出2分全壘打，紅人攻下7分大局，最終以10比3大比分擊敗印地安人。

張育成 印地安人

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