MLB／睽違4年再度收尾比賽 普萊斯進帳生涯首次救援

本季年薪高達3200萬美元的塞揚強投普萊斯(David Price)，在人才濟濟的道奇先發陣容中，表達願意轉往牛棚出賽，而今(16)日面對洛磯比賽，普萊斯在7比5領先狀況下於9局登板，成功帶領道奇拿下勝利，除了是普萊斯睽違4年再度收尾比賽外，也是他職業生涯首場救援成功。

9局登板救援的普萊斯，不料卻遭頭2名打者擊出安打上壘，但普萊斯隨後回穩，接連送出2次三振，最後再以滾地球出局拿下職業生涯首場救援成功，此戰普萊斯最快球速達到95英里。

前3場出賽都是在球隊大比分領先時上場，而見過大風大浪的普萊斯則坦言，這次後援登板讓他確實有些緊張。而這也是2017年9月30日面對太空人後，普萊斯再次收尾比賽，但當時身處的紅襪仍以2比3落敗。

2008年藉由擴編名單登上大聯盟的普萊斯，身為菜鳥的他隨著光芒晉級世界大賽，並在當時後援出賽5.2局，繳出不俗1.59防禦率。