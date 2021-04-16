MLB／又見擊中跑者頭盔送分 遊騎兵靠致勝轟橫掃光芒

遊騎兵今(16)日客場對陣光芒，雖然在7局下一陣兵荒馬亂的離譜失誤送給對方追平分，但遊騎兵最終仍在延長賽靠著小將賈西亞（Adolis Garcia）超前兩分砲，以6比4戰勝光芒取得對戰3連勝，而這也是繼2019年9月5日擊敗金鶯後，遊騎兵首次在客場橫掃對手。

本場比賽雙方呈現拉鋸，遊騎兵5局上靠著索拉克（Nick Solak）安打以4比3領先，但到了7局下豬羊變色，遊騎兵捕手崔維諾（Jose Trevino）長傳二壘嘗試牽制跑者菲力普斯（Brett Phillips）卻形成暴傳，而外野手塔維拉斯（Leody Taveras）再傳向三壘時卻擊中菲力普斯頭盔，球也因此落到界外區，讓菲力普斯不費吹灰之力回本壘攻下追平分。

有趣的是菲力普斯似乎就是跟「亂成一鍋粥」的守備特別有緣，去年世界大賽第五戰，光芒也是在他跑壘時，趁道奇發生致命失誤跑回致勝分而偷到一勝。

心情如同寫三溫暖的遊騎兵沒有放棄，10局上1出局後輪到賈西亞打擊，他也不負眾望擊出超前比數2分砲，同時也是生涯首轟，帶領遊騎兵以6比4完成對陣光芒橫掃，值得一提的是，昨日賈西亞才在7局上敲出直擊全壘打牆護欄前緣的安打，而經由裁判重播檢視後，還是維持三壘安打的原判，但仍沒讓賈西亞等太久，今日以生涯首轟來寫下隊史紀錄。

賈西亞成為遊騎兵隊史中，首位在延長賽敲出生涯首轟的球員，對於身為黑人的賈西亞來說，能在今天具有代表性意義的羅賓遜日(Jackie Robinson’s Day)寫下里程碑，是個非常難以忘懷的回憶。