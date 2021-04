MLB／又見擊中跑者頭盔送分 遊騎兵靠致勝轟橫掃光芒

遊騎兵今(16)日客場對陣光芒,雖然在7局下一陣兵荒馬亂的離譜失誤送給對方追平分,但遊騎兵最終仍在延長賽靠著小將賈西亞(Adolis Garcia)超前兩分砲,以6比4戰勝光芒取得對戰3連勝,而這也是繼2019年9月5日擊敗金鶯後,遊騎兵首次在客場橫掃對手。

本場比賽雙方呈現拉鋸,遊騎兵5局上靠著索拉克(Nick Solak)安打以4比3領先,但到了7局下豬羊變色,遊騎兵捕手崔維諾(Jose Trevino)長傳二壘嘗試牽制跑者菲力普斯(Brett Phillips)卻形成暴傳,而外野手塔維拉斯(Leody Taveras)再傳向三壘時卻擊中菲力普斯頭盔,球也因此落到界外區,讓菲力普斯不費吹灰之力回本壘攻下追平分。

有趣的是菲力普斯似乎就是跟「亂成一鍋粥」的守備特別有緣,去年世界大賽第五戰,光芒也是在他跑壘時,趁道奇發生致命失誤跑回致勝分而偷到一勝。

The hustle by Brett Phillips 💯



(via @mlb)pic.twitter.com/es5VkA3SPV