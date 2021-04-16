MLB／年度MVP賠率僅次神鱒 美媒：大谷有機會超車

本賽季大谷翔平投打兩方面展絕佳手感，國外賭盤也注意到了，日前釋出的年度MVP預測賠率中，大谷翔平高升大聯盟第2位，僅次於隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

根據美國媒體《The Score》今(16)日公布的年度MVP預測賠率，不受隊友楚奧特強眼表現影響，大谷翔平本賽季優異的打擊實力，以賠率13躍升為榜單當中第2位，僅次於楚奧特3.2，也領先曾經獲得年度MVP選票的布萊格曼（Alex Bregman，賠率15）及拉米瑞茲(Jose Ramirez，賠率17)。

本季重啟二刀流的大谷，截至今日能繳出0.7WAR值，排名整個大聯盟第15位，而9次的優異擊球率以及高達191公里的擊球初速，都位居大聯盟第一，更別提.340/.380/.745的打擊三圍，另有4轟、12分打點及1.125的OPS值。

不過大谷最大競爭敵人便是隊友楚奧特，本賽季再度迎接一貫的MVP賽季開局，有著高達0.381/.509/.762的打擊三圍，1.5的WAR值排在大聯盟第3位，不過報導中提到，大谷若想在楚奧特手中奪下生涯第1座年度MVP，必須得在投手丘上加把勁，讓自己各項投球成績擠進前20排名，有機會超越楚奧特拿下MVP。