MLB／傷勢恢復狀況樂觀 塔提斯最快17日復出

先前因揮棒導致左肩關節唇撕裂的教士新生代游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今(16)日跟隨球隊參與打擊練習，總教練丁格勒（Jayce Tingler）對塔提斯展樂觀態度，並有意讓他在明日對陣道奇的比賽中復出。

傷後塔提斯被放入10天傷兵名單，今被球團允許出關參加打擊練習，而在場邊關注塔提斯動向的丁格勒，隨後也向媒體透露這位教士招牌恢復狀況不錯，但仍需透過球團醫療部門審查傷勢，而丁格勒也樂觀期待，塔提斯最快能在明日對陣道奇的比賽中登場。

塔提斯本季出賽5場，18個打數中僅出現3支安打，包含1轟，被三振6次，打擊率僅1成67，而在守備方面更是出現5次失誤，塔提斯也曾透露自新秀賽季以來，一直受左肩脫臼傷勢所苦，而教士總經理普瑞勒（AJ Preller ）也強調，會在剩餘賽季控制塔提斯左肩傷勢，球團並沒有考慮動刀治療。

而塔提斯回歸後，近期頂替守游擊的韓籍野手金河成將回到板凳，他在攻擊端表現悽慘，此戰對海盜5打數0安打後，打擊率已跌破兩成至0.194。