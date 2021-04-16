快訊

太魯閣號案49條人命！李義祥、阿好依「過失致死」起訴

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／傷勢恢復狀況樂觀 塔提斯最快17日復出

聯合新聞網 / 綜合報導
塔提斯有望在明日對陣道奇的比賽中復出。 法新社
塔提斯有望在明日對陣道奇的比賽中復出。 法新社

先前因揮棒導致左肩關節唇撕裂的教士新生代游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今(16)日跟隨球隊參與打擊練習，總教練丁格勒（Jayce Tingler）對塔提斯展樂觀態度，並有意讓他在明日對陣道奇的比賽中復出。

傷後塔提斯被放入10天傷兵名單，今被球團允許出關參加打擊練習，而在場邊關注塔提斯動向的丁格勒，隨後也向媒體透露這位教士招牌恢復狀況不錯，但仍需透過球團醫療部門審查傷勢，而丁格勒也樂觀期待，塔提斯最快能在明日對陣道奇的比賽中登場。

塔提斯本季出賽5場，18個打數中僅出現3支安打，包含1轟，被三振6次，打擊率僅1成67，而在守備方面更是出現5次失誤，塔提斯也曾透露自新秀賽季以來，一直受左肩脫臼傷勢所苦，而教士總經理普瑞勒（AJ Preller ）也強調，會在剩餘賽季控制塔提斯左肩傷勢，球團並沒有考慮動刀治療。

而塔提斯回歸後，近期頂替守游擊的韓籍野手金河成將回到板凳，他在攻擊端表現悽慘，此戰對海盜5打數0安打後，打擊率已跌破兩成至0.194。

相關新聞

MLB／被推離二壘壘包判出局 伊頓出手賽後卻先認錯

白襪隊昨天剛上演無安打比賽，今天繼續出戰印地安人隊，第1局就出現板凳清空的衝突畫面，白襪伊頓（Adam Eaton）撲上...

MLB／傷勢恢復狀況樂觀 塔提斯最快17日復出

先前因揮棒導致左肩關節唇撕裂的教士新生代游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今(16)日跟隨球隊參與打擊練習，總教練丁格勒（Jayce Tingler）對塔提斯展樂觀態度，並有意讓他

MLB／明星賽若移師台灣 美作家：可打造品牌形象

美國職棒大聯盟（MLB）宣布今年明星賽將移師科羅拉多州，美專欄作家撰文說，明星賽若移師台灣，不但可布局新市場，還可打造品...

MLB／投出無安打比賽 洛登：棒球需要謙卑以對

白襪隊投手洛登昨天前8.1局的完全比賽，只因一次觸身球破功，最終114球投完9局，仍締造生涯首場、隊史第20場無安打比賽...

MLB／A-Rod與珍妮佛羅培茲戀情正式告吹 還是做朋友比較好

前大聯盟洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，這對歡喜冤家的戀情，於今天正式告吹，兩人發表聯合聲明，「還是做朋友比較好。」 聲明中說，

MLB／從最爛到頂尖 釀酒人先發右投柏尼斯蛻變的秘密

在大聯盟，每年都有數不清的新人初登板，也有更多還沒被球迷記得的名字消失在球場，時間回到2019，釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）看起來就像是個即將被時間淹沒的投手，他整季繳出1勝5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。