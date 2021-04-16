MLB／被推離二壘壘包判出局 伊頓出手賽後卻先認錯

白襪隊昨天剛上演無安打比賽，今天繼續出戰印地安人隊，第1局就出現板凳清空的衝突畫面，白襪伊頓（Adam Eaton）撲上二壘後，被印地安人游擊手吉曼尼茲（Andrés Giménez）的觸殺動作推離壘包，二壘審判決出局，讓伊頓氣到推了吉曼尼茲一把，但賽後卻先向大聯盟官方討饒，希望躲過禁賽。

兩隊這波4連戰，幾乎場場掀起話題，今天系列賽最終戰也不例外，印地安人雖以4：2擊敗對手，賽後聚焦在第1局的衝突；台將張育成則是全場未上。

安德森（Tim Anderson）第1局先敲安打上壘，伊頓補上安打，伊頓嘗試趁傳衝上二壘，一開始確實先一步安全上壘，但吉曼尼茲在手拉起、身體向上嘗試觸殺時，也將伊頓的手勾起拉離壘包，二壘審米勒（Bill Miller）判決出局。

Tempers flare between the Indians and White Sox as the benches clear after Adam Eaton shoved Andrés Giménez at second base. 👀



(🎥: @NBCSWhiteSox)pic.twitter.com/BcVMLaCCnA — Sportsnet (@Sportsnet) April 15, 2021

伊頓不滿地身手推了吉曼尼茲，雙方也因此板凳清空，但無人遭到驅逐出場，伊頓第3局再上打擊區時被招呼了一顆觸身球。

伊頓場上氣噗噗，但賽後被問到是否預期會有禁賽，表現出超級溫順的態度，「我沒想到那些，但謝謝你們提醒了我，我在接下來6到8小時會如坐針氈等待消息，如果MLB正在聽，我很抱歉，請不要讓我禁賽，拜託。」

伊頓賽後表示，當時吉曼尼茲的觸殺動作、二壘審的判決都合情合理，「是我情緒失控了，我只是覺得當你明明安全上壘，卻被這樣推離壘包，這多少會令人感到沮喪。」

白襪教頭拉魯沙（Tony La Russa）則能理解伊頓的不滿，「就我來看，他用那樣的動作當然可以完成觸殺，就把人推開就對了啊！我不覺得那是允許的。」