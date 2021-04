MLB／被推離二壘壘包判出局 伊頓出手賽後卻先認錯

白襪隊昨天剛上演無安打比賽,今天繼續出戰印地安人隊,第1局就出現板凳清空的衝突畫面,白襪伊頓(Adam Eaton)撲上二壘後,被印地安人游擊手吉曼尼茲(Andrés Giménez)的觸殺動作推離壘包,二壘審判決出局,讓伊頓氣到推了吉曼尼茲一把,但賽後卻先向大聯盟官方討饒,希望躲過禁賽。

兩隊這波4連戰,幾乎場場掀起話題,今天系列賽最終戰也不例外,印地安人雖以4:2擊敗對手,賽後聚焦在第1局的衝突;台將張育成則是全場未上。

安德森(Tim Anderson)第1局先敲安打上壘,伊頓補上安打,伊頓嘗試趁傳衝上二壘,一開始確實先一步安全上壘,但吉曼尼茲在手拉起、身體向上嘗試觸殺時,也將伊頓的手勾起拉離壘包,二壘審米勒(Bill Miller)判決出局。

Tempers flare between the Indians and White Sox as the benches clear after Adam Eaton shoved Andrés Giménez at second base. 👀



