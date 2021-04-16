聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／美作家：明星賽若移師台灣 可打造品牌形象

中央社 / 華盛頓14日綜合外電報導
2021年明星賽將移師丹佛庫爾斯球場。（路透）
2021年明星賽將移師丹佛庫爾斯球場。（路透）

美國職棒大聯盟MLB）宣布今年明星賽將移師科羅拉多州，美專欄作家撰文說，明星賽若移師台灣，不但可布局新市場，還可打造品牌形象，更是化解國內高漲反亞裔情緒的契機。

MLB今夏明星賽原訂在亞特蘭大舉行，但由於亞特蘭大所在的喬治亞州爆發投票新法爭議，MLB決定將明星賽移師科羅拉多州舉行。

美國專欄作家、胡佛研究所（Hoover Institution）訪問學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）在「國會山莊報」（ The Hill）撰文表示，MLB應該更進一步，將賽事移師海外，以利保護並捍衛全球民主。對2021年賽事來說，現在固然有點太遲，但若考量未來高收視率，明星賽移師台灣，現在正是時候。

此舉將把美國人的目光導向台灣，並提高民眾對這個受到中國文攻武嚇主權國家的認識。明星賽將顯示美國對台灣的非軍事援助，也是以受歡迎的職業體育賽事對這個抗疫模範國家的獎勵。

在美國這樣疫情嚴重的國家，職業運動賽事遭遇困難。而且展現和亞洲國同一陣營，有助扭轉反亞裔的種族刻版印象和種族歧視風氣。

台灣和日本與韓國等亞洲其他主要民主國家一樣，境內也有職棒聯盟，同時有不少選手赴美加職棒大聯盟發展。棒球在美國不但是體育休閒，也是全民熱中的運動賽事，在台灣也是一樣。

目前在美國MLB效力的台灣選手有五人，曾在MLB發展的台灣選手有11人，大多是投手，當中陳金鋒、胡金龍、郭泓志和曹錦輝過去都曾效力本屆世界冠軍洛杉磯道奇隊（Dodgers）。

同時也是中國全球銳實力研究專家庫納賴吉斯在文中表示，何不讓這些台灣球員在MLB明星賽盡地主之誼。

美國去年職業運動賽事受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響一度停擺。

台灣可以是2022年的備援計畫。試想倘若爆發最新變異病毒疫情，或者是疫情擴大，台灣可以是2022年電視轉播比賽的場地。

視疫情的發展，或者是否有第4波疫情，部分球隊可以規劃到台灣春訓。此舉將是戰略性前瞻做法，利用台灣值得效法的防疫能力，容許職業選手在台灣國內的「泡泡」盡情發揮實力。

MLB 大聯盟

延伸閱讀

MLB／擦棒球擊中捕手 大谷笑說Sorry圈粉皇家球迷

MLB／說好的重建呢？ 紅襪3連敗後9連勝寫新猷

MLB／「黑色鱒魚」亞古納長打連發 追平上古神獸紀錄

MLB／增加比賽可看性？大聯盟打算投手丘要往後移

相關新聞

MLB／A-Rod與珍妮佛羅培茲戀情正式告吹 還是做朋友比較好

前大聯盟洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，這對歡喜冤家的戀情，於今天正式告吹，兩人發表聯合聲明，「還是做朋友比較好。」 聲明中說，

MLB／美作家：明星賽若移師台灣 可打造品牌形象

美國職棒大聯盟（MLB）宣布今年明星賽將移師科羅拉多州，美專欄作家撰文說，明星賽若移師台灣，不但可布局新市場，還可打造品...

MLB／洛登無安打比賽 張育成當配角

白襪隊投手洛登昨天前8.1局的完全比賽，只因一次觸身球破功，最終114球投完9局，仍締造生涯首場、隊史第20場無安打比賽...

MLB／說好的重建呢？ 紅襪3連敗後9連勝寫新猷

在今天（15日）紅襪與雙城進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝紀錄，並以9勝3敗獨走美東，聯盟僅次於「宇宙道」道奇的10勝2敗。 據《Elias Sports

MLB／從最爛到頂尖 釀酒人先發右投柏尼斯蛻變的秘密

在大聯盟，每年都有數不清的新人初登板，也有更多還沒被球迷記得的名字消失在球場，時間回到2019，釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）看起來就像是個即將被時間淹沒的投手，他整季繳出1勝5

MLB／擦棒球擊中捕手 大谷笑說Sorry圈粉皇家球迷

今天（15日）天使與皇家隊的比賽中，旅美日籍好手大谷翔平再度擔任先發第二棒指定打擊，合計3個打數沒有敲出安打還吞下2次三振，在一次打擊中他瞄準一顆速球進行攻擊，結果球卻因球棒反彈擊中皇家捕手，他當下趕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。