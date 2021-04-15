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MLB／A-Rod與珍妮佛羅培茲戀情正式告吹 還是做朋友比較好

聯合新聞網 / 綜合報導
A-Rod與珍妮佛羅培茲正式宣告分手！ 法新社
A-Rod與珍妮佛羅培茲正式宣告分手！ 法新社

前大聯盟洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，這對歡喜冤家的戀情，於今天正式告吹，兩人發表聯合聲明，「還是做朋友比較好。」

聲明中說，「我們已經意識到我們做為朋友會更好，並希望保持這種狀態，我們還會繼續合作，在共同的事業上互相支持。」

「也祝福彼此的孩子都好。出於對他們的尊重，我們唯一要說的就是感謝所有支持的人。」

被稱為「J-Rod」這對銀色情侶，於2017年開始約會，但最終還是以分手劃下句點。

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