MLB／今日戰績表 道奇孟西三分砲逆轉洛磯拉出6連勝

遊騎兵今(16)日客場對陣光芒，雖然在7局下一陣兵荒馬亂的離譜失誤送給對方追平分，但遊騎兵最終仍在延長賽靠著小將賈西亞（Adolis Garcia）超前兩分砲，以6比4戰勝光芒取得對戰3連勝，而這也是

2021-04-16 15:49