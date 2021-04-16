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MLB／今日戰績表 道奇孟西三分砲逆轉洛磯拉出6連勝
MLB今日戰績表
費城人 : 大都會
馬林魚 6:7 勇士
教士 8:3 海盜
水手 4:2(7局) 金鶯
水手 2:1(7局) 金鶯(雙重戰)
紅襪 3:4 雙城
印地安人 4:2 白襪
響尾蛇 2:1 國民
遊騎兵 11:6 光芒
藍鳥 6:4 皇家
老虎 4:8 運動家
洛磯 5:7 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 勇士 vs. 小熊
07:05 響尾蛇 vs. 國民
07:05 紅雀 vs. 費城人
07:05 光芒 vs. 洋基
07:10 白襪 vs. 紅襪
07:10 印地安人 vs. 紅人
07:10 巨人 vs. 馬林魚
08:05 金鶯 vs. 遊騎兵
08:10 海盜 vs. 釀酒人
08:10 藍鳥 vs. 皇家
08:40 大都會 vs. 洛磯
09:38 雙城 vs. 天使
09:40 老虎 vs. 運動家
10:10 太空人 vs. 水手
10:10 道奇 vs. 教士
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