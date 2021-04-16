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MLB／今日戰績表 道奇孟西三分砲逆轉洛磯拉出6連勝

聯合新聞網 / 整理
道奇孟西三分砲逆轉。 路透
道奇孟西三分砲逆轉。 路透

MLB今日戰績表

費城人 : 大都會

馬林魚 6:7 勇士

教士 8:3 海盜

水手 4:2(7局) 金鶯

水手 2:1(7局) 金鶯(雙重戰)

紅襪 3:4　雙城

印地安人 4:2 白襪

響尾蛇 2:1 國民

遊騎兵 11:6 光芒

藍鳥 6:4 皇家

老虎 4:8 運動家

洛磯 5:7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 勇士 vs. 小熊

07:05 響尾蛇 vs. 國民

07:05 紅雀 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 洋基

07:10 白襪 vs. 紅襪

07:10 印地安人 vs. 紅人

07:10 巨人 vs. 馬林魚

08:05 金鶯 vs. 遊騎兵

08:10 海盜 vs. 釀酒人

08:10 藍鳥 vs. 皇家

08:40 大都會 vs. 洛磯

09:38 雙城 vs. 天使

09:40 老虎 vs. 運動家

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 道奇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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