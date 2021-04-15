MLB／從最爛到頂尖 釀酒人先發右投柏尼斯蛻變的秘密

在大聯盟，每年都有數不清的新人初登板，也有更多還沒被球迷記得的名字消失在球場，時間回到2019，釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）看起來就像是個即將被時間淹沒的投手，他整季繳出1勝5敗，防禦率8.82，並在49局的投球中挨了17發全壘打，說是當季「最爛」的投手也不為過，而2021的現在，他已經躋身一線強投行列，蛻變的秘密竟然是一顆有缺陷的卡特球。

在2019年，柏尼斯的被打擊率是.330，到了今年，打者僅能對他僅有.067機率打出安打，其中他還三振了62名打者中的30人。

Look at this Corbin Burnes 97mph Cutter. 👀 pic.twitter.com/Ei0A5teJGX — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 14, 2021

柏尼斯說道：「我在休賽季突然產生一個想法，我可以投2種滑球，其中一種是你們在過去看到的，軌跡大、變化犀利，另一種更像卡特球，多了點橫向位移，配合縱向的曲球，我現在便有了三種變化球。」

僅僅是抓握方式的調整，由滑球變卡特球，柏尼斯的生涯也有了不一樣的變化，他幾乎把所有速球的使用量改成這顆卡特球，在前役面對小熊的81球中，他就使用了42顆卡特，反倒是速球係球種僅剩9顆。

2020年，25歲的柏尼斯突然開竅，整季防禦率僅2.11，當時還沒有太多人記得他的名字，然而到今年，他在3場先發繳出1勝1敗，主投18.1局只被敲零星4支安打，1責失、0保送，以及30次三振。

據《ESPN》報導，能投出30次以上三振還沒有投出保送的，史上僅有4人——17年的道奇終結者簡森（Kenley Jansen）的51次、13年全盛時期紅雀王牌韋恩萊特（Adam Wainwright）的35次、以及17年擁有驚人火球「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）的31次，再來就是今年的柏尼斯，在他投出本季第一次保送前，還有機會延續紀錄。

「我一直都能把轉速維持在不錯的區間，對我來說，投速球與卡特球並無二異，這是足以讓我在大聯盟生存的球種。」本季的柏尼斯正在證明自己的成績能否在未來30場先發持盈保泰，不過在短期內，他看起來像是位足以納入塞揚獎討論的頂尖投手。