MLB／從最爛到頂尖 釀酒人先發右投柏尼斯蛻變的秘密

在大聯盟,每年都有數不清的新人初登板,也有更多還沒被球迷記得的名字消失在球場,時間回到2019,釀酒人隊先發右投柏尼斯(Corbin Burnes)看起來就像是個即將被時間淹沒的投手,他整季繳出1勝5敗,防禦率8.82,並在49局的投球中挨了17發全壘打,說是當季「最爛」的投手也不為過,而2021的現在,他已經躋身一線強投行列,蛻變的秘密竟然是一顆有缺陷的卡特球。

在2019年,柏尼斯的被打擊率是.330,到了今年,打者僅能對他僅有.067機率打出安打,其中他還三振了62名打者中的30人。

Look at this Corbin Burnes 97mph Cutter. 👀 pic.twitter.com/Ei0A5teJGX