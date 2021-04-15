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MLB／擦棒球擊中捕手 大谷笑說Sorry圈粉皇家球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平在一次打擊中球卻因球棒反彈擊中皇家捕手，他當下趕緊向對方說了句Sorry。 美聯社
大谷翔平在一次打擊中球卻因球棒反彈擊中皇家捕手，他當下趕緊向對方說了句Sorry。 美聯社

今天（15日）天使與皇家隊的比賽中，旅美日籍好手大谷翔平再度擔任先發第二棒指定打擊，合計3個打數沒有敲出安打還吞下2次三振，在一次打擊中他瞄準一顆速球進行攻擊，結果球卻因球棒反彈擊中皇家捕手，他當下趕緊向對方說了句Sorry，經轉播畫面播送因此圈粉了皇家球迷。

時間回到7局上半，打谷翔平在一出局時站上打擊區，面對皇家後援投手布蘭茲（Jake Brentz），他瞄準一顆95英里的速球進行攻擊，結果沒打中棒子的甜蜜點，球經反彈擊中後方蹲捕的培瑞茲（Salvador Perez），也讓後者痛得面向地面，大谷趕緊回過頭用英文問了句：「Oh, sorry! OK?」

當地新聞《Bally Sports Kansas City》還特地擷錄了畫面分享在推特並寫道：「好人翔平在擦棒球後向培瑞茲道歉。」終場天使雖然以1：6輸球，但大谷似乎再度用了他獨有的魅力圈了不少來自堪薩斯城的粉絲。

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