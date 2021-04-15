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MLB／說好的重建呢？ 紅襪3連敗後9連勝寫新猷

聯合新聞網 / 綜合報導
在今天（15日）紅襪與雙城進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝，一點都看不出來是打算重建的球隊。 美聯社
在今天（15日）紅襪與雙城進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝，一點都看不出來是打算重建的球隊。 美聯社

在今天（15日）紅襪與雙城進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝紀錄，並以9勝3敗獨走美東，聯盟僅次於「宇宙道」道奇的10勝2敗。

據《Elias Sports》報導，紅襪隊成為史上第一支能在開季3連敗後拉出一波9連勝的球隊，超越1991年的水手，當時的水手在3連敗後拿下7連勝。

首戰面對雙城王牌前田健太，外野新秀佛度戈（Alex Verdugo）、阿洛尤（Christian Arroyo）與波賈茲（Xander Bogaerts）三人貢獻6支安打，先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的5局失2分好投同樣功不可沒，後援投手赫南德茲（ Darwinzon Hernandez）與巴恩斯（Matt Barnes）接管後半段局數，合力僅讓一名打者上壘，最後以3：2險勝。

次役佛度戈再繳驚人打擊成績，單場4支3，包括一支陽春全壘打攻下3分打點，先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）5局僅失1分，並在雙城先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）的失常下，紅襪在第5局一口氣進帳6分，終場就以7：1輕取對手。

佛度戈在今天之前的打擊三圍.194/.286/.389，在雙重賽打完之後繳出8支5的高效成績，一次大進補，目前為 .273/.340/.500。

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