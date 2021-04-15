MLB／「黑色鱒魚」亞古納 追平上古神獸漢克阿倫紀錄
亞特蘭大勇士第一棒亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天（15日）再顯神威，面對馬林魚單場5支3，3支安打分別是全壘打、二壘安打、全壘打，這讓他追平隊史「上古神獸」漢克阿倫（Hank Aaron）開季前12場狂敲13支長打的紀錄。
據《ESPN Stats & Info》推文指出，在本場比賽以前亞古納就以開季前12場比賽敲10支長打，追平隊史第二的莫非（Dale Murphy）1985年的紀錄，沒想到今天又猛敲3支長打，成為與漢克阿倫齊名，前12場比賽敲出13支長打的打者。
亞古納開季狀況絕佳，目前打擊三圍是打電動般的.447/ .500/ 1.000，並敲出6支全壘打和12分打點，全壘打數直接攀頂聯盟龍頭，整體表現更是無人能出其右。
Ronald Acuña Jr. added his 13th extra-base hit of the season on a game-tying HR in the 7th inning.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 15, 2021
He's now matched Hank Aaron for the most extra-base hits by a @Braves player through 12 games since 1900 (h/t @EliasSports). https://t.co/DEhDVtuPn2
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