MLB／「黑色鱒魚」亞古納 追平上古神獸漢克阿倫紀錄

亞特蘭大勇士第一棒亞古納(Ronald Acuna Jr.)今天(15日)再顯神威,面對馬林魚單場5支3,3支安打分別是全壘打、二壘安打、全壘打,這讓他追平隊史「上古神獸」漢克阿倫(Hank Aaron)開季前12場狂敲13支長打的紀錄。

據《ESPN Stats & Info》推文指出,在本場比賽以前亞古納就以開季前12場比賽敲10支長打,追平隊史第二的莫非(Dale Murphy)1985年的紀錄,沒想到今天又猛敲3支長打,成為與漢克阿倫齊名,前12場比賽敲出13支長打的打者。

亞古納開季狀況絕佳,目前打擊三圍是打電動般的.447/ .500/ 1.000,並敲出6支全壘打和12分打點,全壘打數直接攀頂聯盟龍頭,整體表現更是無人能出其右。

Ronald Acuña Jr. added his 13th extra-base hit of the season on a game-tying HR in the 7th inning.



He's now matched Hank Aaron for the most extra-base hits by a @Braves player through 12 games since 1900 (h/t @EliasSports). https://t.co/DEhDVtuPn2