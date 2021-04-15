快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

MLB／增加比賽可看性？大聯盟打算投手丘要往後移

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
大聯盟秘書處今天（15日）宣布多項未來的規則變革，其中包括將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺（約30公分），與新規的指定打擊制度「double hook」。 美聯社
大聯盟秘書處今天（15日）宣布多項未來的規則變革，其中包括將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺（約30公分），與新規的指定打擊制度「double hook」。 美聯社

大聯盟秘書處今天（15日）宣布多項未來的規則變革，其中包括將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺（約30公分），與新規的指定打擊制度「double hook」。

據《MLBTR》報導，由於近年來投手的球速與日俱增，從2010年的速球平均91.6英里增長至2021年的93.3英里，考慮到打者的反應時間，在60英尺下投91.6英里的速球與61英尺下投93.3英里的體感上相同，因此決定將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺。

不少球迷推估聯盟的目的是為了降低近年劇增的三振率，並增加打者把球打進場的可能性，大聯盟則根據美國運動醫學中心（American Sports Medicine Institute）的研究，指出投手在60尺2、62尺6、63尺8投出的球「並無顯著差別」，並保證新制下的三振率並不會出現明顯下修。

另一項頒布的制度為指定打擊的「double hook」，在這項規定下，若球隊打算換下先發投手，那麼該隊的指定打擊也必須一併解除，教練必須決定該由下一名板凳打者或由後援投手上場打擊。聯盟解釋這項規則的用意在於「鼓勵先發投手投長局數」，並增加比賽後段教練用人調度的可看性

而這些新制將率先於與大聯盟有密切合作關係的大西洋聯盟實施，上月12日聯盟就曾在小聯盟賽事進行一連串實驗，包含禁止防守佈陣、電子好球帶、15秒投球限制、修正牽制規範及加大壘包等，不過是否會真正於大聯盟實施，則還需待後續觀察。

相關新聞

MLB／8.1局完全比賽毀在觸身球 白襪洛登仍投出無安打

白襪隊投手洛登（Carlos Rodon）今晚前8.1局上演完全比賽，卻因一次觸身球破功，用114球投完9局，仍締造生涯...

包爾聰明反被聰明誤 揭開大聯盟潘朵拉之盒

包爾（Trevor Bauer）是魔球版棒球的黨主席，是極少數從一開始就以大聯盟球員身份倡議進階數據和革新科技、訓練方式的人。他的大砲性格，也在保守的球界顯得格格不入。在2020年他為『球員論壇』網站

MLB／為單隊蹲捕2000場 紅雀莫里納成史上第一人

MLB紅雀今天0比6敗給國民，但這場比賽為紅雀蹲捕的莫里納卻寫下紀錄，成為替單一球隊蹲捕達2000場的史上第一人

MLB／張育成先發見證無安打 差點成完全比賽最後出局者

印地安人今日（15日）續戰白襪隊，旅美小將張育成在種族歧視風波後首次重返先發、擔任一壘手打第九棒，就參與到白襪先發投手洛登（Carlos Rodon）完成隊史第20場的「無安打比賽」紀錄，還差點成為完

MLB／林子偉臉書粉絲團遭盜用 張進德也遇過

有網友發現，近期雙城隊旅美台將林子偉臉書粉絲頁出現奇怪影片，經紀公司今天回應，林子偉的粉絲頁帳號被盜，目前無管理權限，已...

MLB／增加比賽可看性？大聯盟打算投手丘要往後移

大聯盟秘書處今天（15日）宣布多項未來的規則變革，其中包括將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺（約30公分），與新規的指定打擊制度「double hook」。 據《MLBTR》報導，由於近年來投手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。