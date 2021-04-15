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MLB／兩度解決「筒神」 有原航平喜獲旅美生涯首勝

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
有原航平今日先發出戰光芒，主投5.2局只被敲零星3支安打沒有失分，喜迎大聯盟生涯首勝。 美聯社
有原航平今日先發出戰光芒，主投5.2局只被敲零星3支安打沒有失分，喜迎大聯盟生涯首勝。 美聯社

休賽季與遊騎兵簽下2年620萬美元合約的日籍投手有原航平，今日（15日）先發出戰去年的美東龍頭光芒，主投5.2局只被敲零星3支安打沒有失分，另外送出5次三振，在隊友打擊援助下也讓他喜迎大聯盟生涯首勝。

這是有原航平大聯盟生涯第3次登板，初戰對皇家5局失3分無關勝敗，次戰對教士則是4局失2分承擔敗投，兩次先發都各只拿下1次三振，今天則繳出近其最佳的內容：5.2局0失分，還送出5次三振沒有保送，防禦率下修至3.07。

值得一提的是，光芒今天也派出日籍打者筒香嘉智先發擔任指定打擊，形成難得的「日本對決」，而在這兩個打席中筒香拿有原航平沒轍，還吞下一次三振，直至7局下才對後援投手金恩（John King）敲出一壘安打，目前打擊率.158仍未見起色。

最終遊騎兵以5：1戰勝光芒，遊騎兵獲得二連勝，而去年打進世界大賽的光芒，本季戰績5勝7敗，與洋基一同暫居美東墊底。

日本 金恩

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