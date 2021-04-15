聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／林子偉臉書粉絲團遭盜用 張進德也遇過
有網友發現，近期雙城隊旅美台將林子偉臉書粉絲頁出現奇怪影片，經紀公司今天回應，林子偉的粉絲頁帳號被盜，目前無管理權限，已經向臉書反應。
林子偉臉書粉絲團從4月13日開始，就出現一批與棒球以及林子偉無關的影片，雖然粉絲團說明仍寫著「旅美選手林子偉的個人官方粉絲團，由林子偉本人及經紀公司協助管理」，不過明顯已被盜用。
經紀公司證實粉絲團遭盜用，林子偉被踢出管理權限，目前無法使用，雖向臉書反應，但未獲得回應，近期臉書有不少類似案件，有可能要創立新粉絲頁，或改用Instagram。
臉書近期不少追蹤數多的粉絲團遭到盜用，富邦悍將隊捕手張進德也遭遇相同狀況，因為粉絲頁被人檢舉後無法登入，只能重新創立新專頁，後來發現就專頁被別人拿去使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言