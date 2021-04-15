MLB／林子偉臉書粉絲團遭盜用 張進德也遇過

有網友發現，近期雙城隊旅美台將林子偉臉書粉絲頁出現奇怪影片，經紀公司今天回應，林子偉的粉絲頁帳號被盜，目前無管理權限，已經向臉書反應。

林子偉臉書粉絲團從4月13日開始，就出現一批與棒球以及林子偉無關的影片，雖然粉絲團說明仍寫著「旅美選手林子偉的個人官方粉絲團，由林子偉本人及經紀公司協助管理」，不過明顯已被盜用。

經紀公司證實粉絲團遭盜用，林子偉被踢出管理權限，目前無法使用，雖向臉書反應，但未獲得回應，近期臉書有不少類似案件，有可能要創立新粉絲頁，或改用Instagram。

臉書近期不少追蹤數多的粉絲團遭到盜用，富邦悍將隊捕手張進德也遭遇相同狀況，因為粉絲頁被人檢舉後無法登入，只能重新創立新專頁，後來發現就專頁被別人拿去使用。