MLB／為單隊蹲捕2000場 紅雀莫里納成史上第一人

MLB紅雀今天0比6敗給國民,但這場比賽為紅雀蹲捕的莫里納(Yadier Molina)卻寫下紀錄,成為替單一球隊蹲捕達2000場的史上第一人。

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天在主場迎戰華盛頓國民,作客的國民今天決心當「奧客」,3局上半就靠齊默曼(Ryan Zimmerman)的兩分砲先馳得點,整場比賽攻下6分,加上5名投手連番上陣都未失分,終場以6比0完封地主紅雀。

這場比賽是紅雀老捕手莫里納生涯以捕手身分的第2000場比賽,這讓他成為史上第6位蹲過2000場比賽的捕手,更難能可貴的是,他這2000場比賽,都是穿著紅雀的球衣,這讓他成為史上第一位為單一球隊蹲捕達2000場的選手。

Yadi makes history!



No catcher had ever caught 2,000 games for the same team ... until now. pic.twitter.com/5J3wSQarX5