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MLB／為單隊蹲捕2000場 紅雀莫里納成史上第一人

中央社 / 聖路易14日綜合外電報導
紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）此戰對國民首局後，成為替單一球隊蹲捕達2000場的史上第一人，他也揮手向球迷致意。 法新社
紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）此戰對國民首局後，成為替單一球隊蹲捕達2000場的史上第一人，他也揮手向球迷致意。 法新社

MLB紅雀今天0比6敗給國民，但這場比賽為紅雀蹲捕的莫里納（Yadier Molina）卻寫下紀錄，成為替單一球隊蹲捕達2000場的史上第一人。

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天在主場迎戰華盛頓國民，作客的國民今天決心當「奧客」，3局上半就靠齊默曼（Ryan Zimmerman）的兩分砲先馳得點，整場比賽攻下6分，加上5名投手連番上陣都未失分，終場以6比0完封地主紅雀。

這場比賽是紅雀老捕手莫里納生涯以捕手身分的第2000場比賽，這讓他成為史上第6位蹲過2000場比賽的捕手，更難能可貴的是，他這2000場比賽，都是穿著紅雀的球衣，這讓他成為史上第一位為單一球隊蹲捕達2000場的選手。

莫里納今天在比賽的1下，接了紅雀此役先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）投出的第一個球後寫下記錄。莫里納2004年上到大聯盟後，至今都效力於紅雀，韋恩萊特則是自2005年起，便身穿紅雀球衣至今，兩人是並肩作戰10多年的老戰友。

莫里納在提到韋恩萊特時說：「對我來說，能在這場比賽，看到我的兄弟為我站上投手丘，這真的非常、非常特別。」

38歲的莫里納今天有4打數1安打的表現，他生涯至今18年的時間都在紅雀度過，期間曾9度拿下金手套獎，率領紅雀在2006年、2011年兩度奪下世界大賽冠軍，並曾9次獲選參加明星賽。

其他蹲捕達2000場的球員，還包括蹲了2427場的「I-Rod」羅德里格茲（Ivan Rodriguez）、蹲了2226場的費斯克（Carlton Fisk）、蹲了2225場的布恩（Bob Boone）、蹲了2056場的卡特（Gary Carter）、蹲了2025場的肯達爾（Jason Kendall）。其中，羅德里格茲、費斯克、卡特3人已入主名人堂。

紅雀 莫里納 國民

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